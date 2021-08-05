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محلل عسكري: سيطرة قوات صنعاء على المرتفعات المطلة على شبوة يُمكنها من تطويق مأرب

رمز الخبر: ۵۵۱۴۳
تأريخ النشر: 05 August 2021

أكد المحلل العسكري مجيب شمسان إن "إطلالة المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد سريع من أعالي السلسلة الجبلية المطلة على مديرية بيحان بشبوة هي "رسالة من قوات صنعاء بأنها لن تتوانى عن تحرير كل شبر في اليمن من دنس الغزاة والمرتزقة".

وكانت قد حققت قوات صنعاء مؤخرا تقدما كبيرا باتجاه محافظتي مأرب وشبوة، بعد أن سيطرت على أهم المرتفعات الجبلية المطلة على المحافظتين.

وأطل المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع من أعلي قمة " القنذع "، مؤكدا أن قواتهم أصبحت تطل على مناطق في مديرية بيحان في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن " .

وقال سريع "إن قواتهم طهرت مئات الكيلومترات خلال الأيام الماضية من عملية النصر المبين بمرحلتها الثانية، مضيفا أن قوتهم مستمرة في التقدم حتى تطهير آخر شبر من الوطن" .

ولفت شمسان في تصريح لوكالة تابناك للأخبار الى أن "السيطرة على هذه المرتفعات تعطي قوات صنعاء أفضلية، باعتبار أنها من حيث التضاريس الطبيعية تشكل أحد التحصينات القوية وقد باتت تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وتمنحها السيطرة النارية على المناطق المطل عليها".

وأوضح العقيد شمسان أن " القوات المسلحة سيكون بمقدورها التقدم صوب عمق شبوة خلال المرحلة المقبلة".

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