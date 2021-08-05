غارات اسرائيلية تستهدف مواقع حدودية في جنوب لبنان

أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان.

وكالة تبناك الإخبارية_ زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، ان طائرات مقاتلة هاجمت مناطق في لبنان، أطلقت منها صواريخ ظهر أمس على مستوطنة كريات شمونة والبنى التحتية المستخدمة "للإرهاب".

وادعى انه "تم استهداف هدف آخر الليلة في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ ظهر أمس"، قائلا ان "هجمات الجيش الإسرائيلي ستستمر بل وستتزايد في مواجهة المحاولات "الإرهابية" ضد إسرائيل".

وحمّل متحدث جيش الاحتلال الدولة لبنان مسؤولية ما يحدث على أراضيها، بحسب قوله.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الأربعاء، إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه تم الرد بقصف مدفعي على مكان انطلاق الصواريخ.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كريات شمونة والمستوطنات المحيطة عقب سقوط صاروخ واعتراض آخر".