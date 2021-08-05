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المالكي: نرفض تدخل الأمم المتحدة بالانتخابات أو الإشراف عليها لأنه إنتزاع للسيادة والإرادة

رمز الخبر: ۵۵۱۴۱
تأريخ النشر: 04 August 2021

مقابلة/تابناك_ رأى رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أن "دور الأمم المتحدة يلاحظ فيه انحيازاً لطرف على حساب آخر وأنها تجاوزت حدود عملها وصلاحياتها الرسمية".

وشدد المالكي على "رفض أي تدخل للأمم المتحدة في الانتخابات أو الإشراف الأممي، معتبرا إياه انتزاعا للسيادة والإرادة".

كما رحب المالكي بكل المواقف الايجابية الصادرة التي تقدم فائدة للعراق.

*المالكي: على الحكومة أن تبادر لمساعدة ذوي الدخل المحدود ومعالجة آثار الأزمة المالية*

دعا رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي الحكومة العراقية الى المبادرة لمساعدة ذوي الدخل المحدود ومعالجة أثار الأزمة المالية

وأوضح المالكي الى أنه على غير علم بما لو هناك معالجات فعلية لآثار الازمة المالية.

وأضاف قائلا: "رفع سعر صرف الدولار أثر على القدرة الشرائية للمواطن وأصحاب الدخل المحدود ..

وتمنى من الحكومة والجهات المعنية معالجة آثار الازمة المالية حتى لا يبقى المواطن هو المتضرر الاول .

*المالكي: لا يوجد أي مبرر لتأجيل الإنتخابات بعد أن أكملت المفوضية جميع التجهيزات*
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن "تأجيل الانتخابات في العراق يؤدي بالبلد نحو المخاطر ومن الأهمية أن تجرى في وقتها المحدد".

أضاف المالكي أنه "لا يوجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات بعد أن أكملت المفوضية جميع التجهيزات".

وأشار الى أن "حماية الناخب والمنتخب يعطي للانتخابات صورة نموذجية نزيهة وعلى الحكومة التعهد بحماية العملية الإنتخابية".

*المالكي: قانون الإنتخابات الحالي ينقصه التعداد العام للسكان والدراسات الكاملة*
أشار رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي الى أن "قانون الإنتخابات الحالي تنقصه التعداد العام للسكان والدراسات الكاملة ولم يكن هو المطلب الرئيس".

أضاف المالكي إن "قانون الإنتخابات الحالي فاقد لبعض بنود القانونية والشرعية".

وتابع قائلا: "من الأجدر أن يكون التمثيل في الانتخابات لجميع أبناء الشعب".

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