هنية: نتطلع للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون السعودية قريبًا

علّق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء على الانباء الواردة حول تحديد الأيام من الأسبوع المقبل للنطق بالحكم على المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضح هنية في تصريح صحفي، أن حركة حماس تتطلع إلى قرار قضائي وإرادة ملكية سعودية بإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين بالمملكة وإنهائه مؤكدًا أن تطلع الحركة نابعٌ من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال هنية: نعبر عن أمنيتنا أن تتوج هذه الجلسات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم ممثل حركة حماس السابق في العاصمة "الرياض" الدكتور محمد الخضري".

يُشار إلى أن الدكتور محمد الخضري أحد المعتقلين الفلسطينيين في المملكة السعودية يعاني من سرطان البروستاتا، ويحتاج لرعاية ومتابعة طبية لا تتوفر في العيادات الطبية في السجون السعودية.

وتعتقل المملكة العربية السعودية نحو 60 فلسطينيًا بينهم ممثل حركة حماس السابق في العاصمة الرياض محمد الخضري ونجله، وفقًا لبيان حركة حماس الذي أكد أن السعودية تعتقلهم دون تهمة أو ذنب أو خطيئة قومية.