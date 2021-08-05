صالح: لضرورة العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات وتخفيف توترات المنطقة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاربعاء في قصر السلام ببغداد، السفير الأسباني لدى العراق خوان خوسيه اسكوبار بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وكالة تبناك الإخبارية_ أثنى صالح على جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا له النجاح في مهام عمله المقبلة، ومثمنًا مواقف أسبانيا الداعمة للعراق، في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي إلى جانب دعم الاستقرار.

وأكّد الرئيس برهم صالح ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب، والأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة إلى أهمية التكاتف ودعم استقرار المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها.

من جانبه، أكّد السفير الأسباني دعم بلاده توطيد العلاقات مع العراق، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات كافة.