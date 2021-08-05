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ناظم: مخرجات جولة الحوار الستراتيجي مهمة للبلدين والكتل السياسية باركت الاتفاق مع واشنطن

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ان "مخرجات الجولة الاخيرة من الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة كانت مهمة للبلدين، اهمها الاتفاق على انسحاب القوات الامريكية في 31 من كانون الأول المقبل".
رمز الخبر: ۵۵۱۲۶
تأريخ النشر: 04 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي امس الثلاثاء "ان الكتل السياسية المهمة باركت الاتفاق مع الولايات المتحدة والمشهد السياسي راض عن مخرجات زيارة الكاظمي لواشنطن".

وبشأن موضوع الاثار المهربة، اوضح ان "العراق مصمم على استرداد كافة اثاره بعد عملية الاسترداد الكبرى من الولايات المتحدة ودول اخرى باكثر من 17 الف قطعة مع ملاحقة من هربوا الاثار باستغلالهم الظروف الطارئة التي مرت بها البلاد".

وعن الانتخابات، قال ان "الحكومة مستمرة بسعيها في توفير بيئة مناسبة لاجراء الانتخابات بموعدها المعلن في ظل وجود خروقات لبيئة الانتخابات ونزاهتها"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حذر خلال الجلسة من استعمال المؤسسات الحكومية لمصالح شخصية خاصة لمن يعمل في الحكومة".

وبين انه "تمت اليوم استضافة رئيس مفوضية الانتخابات وتم التصويت داخل المجلس على تعاقد استثنائي للمفوضية مع شبكة الاعلام لطباعة الوثائق غير الحساسة. وايضا تعاقد استثنائي لمشروع مروري الكتروني متكامل".

وبشأن تردي واقع الكهرباء، بين المتحدث انه تم في جلسة مجلس الوزراء "استضافة المسؤول في وزارة الكهرباء عادل كريم لمناقشة الخلل في تجهيز الكهرباء للايام الثلاثة الماضية".

واضاف ان "العاملين في الوزارة مصممون على اعادة الطاقة الكهربائية مهما حاول الارهابيون والمجرمون تفجير ابراج الطاقة"، مشددا على ان "الحكومة الحالية للبناء بمواجهة من يهدم".

واعلن ناظم عن طلب المجلس من وزارة المالية تخصيص 3 مليارات دينار للهيئة التطبيعية لكرة القدم للتعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني وكادره المساعد.

كما صوت المجلس، حسب ناظم، على قيام شركات وزارة الاعمار والاسكان بتنفيذ مشاريع الاسالة في السماوة وغيرها. ونوه الى ان الورقة البيضاء وتنفيذها ستمتد للحكومات المقبلة .

وشدد ناظم على ان المجلس ماض في متابعة نظافة وجمالية المدن ولن يقتصر الامر على بغداد فقط.

وقرر المجلس، قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من الدرجة الأولى والثانية لعوائل شهداء مستشفى الحسين (ع) في الناصرية مع اعانة مالية من 10 مليون الى 25 مليون دينار.

واشار ناظم في حديثع ايضا الى تصاعد عدد متلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ليصل الى 100 الف اسبوعيا.

         

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