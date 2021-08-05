الملك يستقبل ولي عهد أبوظبي ويبحثان العلاقات الأخوية

بحث الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما وصل إليه التعاون والعمل المشترك من مستوى متميز وسبل تنميته في جميع المجالات.

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد، بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر الصخير، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، التطورات الإقليمية والدولية وجهود البلدين ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات.

وأكد بن زايد أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات والبحرين تزداد رسوخا بفضل حرص قيادتيهما المشترك على تنميتها على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية - البحرينية تعد أحد أهم مرتكزات التعاون والعمل المشترك الخليجي والعربي وتستمد قوتها وخصوصيتها من الثوابت والرؤى المشتركة للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة.

كما أكد بن زايد الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي مع البحرين لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة.

من جانبه، أكد الملك حمد عمق العلاقات الأخوية بين البحرين والإمارات وما تستند إليه من تاريخ ممتد بين البلدين والشعبين.

وأشاد بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستوى عال وما تشهده من تنسيق مستمر وسياسات طموحة متطابقة ورؤية إستراتيجية مشتركة لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.