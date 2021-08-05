صباغ يصل طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني

وصل رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ على رأس وفد من المجلس إلى العاصمة الايرانية طهران امس الثلاثاء للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وتقديم التهاني باسم الرئيس بشار الأسد وباسم الشعب السوري ومجلس الشعب والحكومة السورية.

وكالة تبناك الإخبارية_ كان في استقباله في مطار الإمام الخميني، ممثلون عن الرئاسة الإيرانية ومجلس الشورى الإسلامي ووزارة الخارجية والسفير السوري في طهران شفيق ديوب.

وأكد صباغ في تصريح صحفي على عمق العلاقات التاريخية القديمة المتجذرة المتجددة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى وحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين الشقيقين.

وانطلقت مراسم تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق امس في العاصمة الإيرانية طهران بحضور قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي، واقتصرت المشاركة في المراسم على كبار المسؤولين الإيرانيين وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

وسيؤدي رئيسي (60 عاماً) اليمين الدستورية يوم غد الخميس أمام مجلس الشورى الإيراني في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

وكان رئيسي قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في الثامن عشر من حزيران الماضي بنسبة 61.95 بالمئة من الأصوات.