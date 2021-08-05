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الحلبوسي و الفايز يؤكدان أهمية زيادة التعاون المشترك بين العراق والاردن

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل عاكف الفايز، اليوم الثلاثاء، أهمية زيادة التعاون المشترك بين العراق والأردن.
رمز الخبر: ۵۵۱۱۶
تأريخ النشر: 04 August 2021

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان، تلقى "تابناك"نسخة منه،أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، التقى اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز".

وأضاف البيان، أن "الحلبوسي والوفد المرافق له عقدا مباحثات في مقر مجلس الأعيان الأردني حول التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية زيادة التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن في المجالات كافة وبمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأكدت المباحثات، بحسب البيان، "أهميةَ تعزيز العلاقات البرلمانية، والعمل على توحيد المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية".
وثمَّن رئيس مجلس النواب، "المواقف المشتركة بين البلدين في محاربة التطرف، مقدراً دعم الملك عبد الله الثاني بن الحسين للعراق على مختلف الصعد".

من جهته، عبَّر رئيس مجلس الأعيان عن "حرص بلده بقيادة الملك عبد الله الثاني على توطيد علاقاته مع العراق لتكون علاقات استراتيجية تنطلق من ثوابت تخدم المصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأكد، "أهمية أمن العراق واستقراره، وأن بلاده ترفض التدخل في شؤونه، وتقف على مسافة واحدة من مختلف مكونات الشعب العراقي، وتحرص على وحدة أراضيه"، لافتاً إلى أن "الأردن وبتوجيهات من الملك يضع جميع إمكانياته وقدراته في خدمة العراق، من أجل عودة الأمن والاستقرار إليه".

         

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