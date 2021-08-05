صواريخ ستار الايرانية مجهزة بنظام توجيه ليزري

صواريخ "ستار" من أهم الإنجازات في مجال تصنيع الصواريخ في ايران ، وهي من فئة الصواريخ متوسطة المدى ومجهزة بنظام توجيه متطور يعمل وفق تقنية الليزر.

ودخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نادي البلدان العالمية صاحبة التكنولوجيا المتطورة في مجال تصنيع المعدات العسكرية من خلال كسر جدار الحظر الإجرامي الجائر للولايات المتحدة ، في مجال تصنيع أنواع مختلفة من الصواريخ والسفن والمدمرات والمقاتلات ، الغواصات ، إلخ.

وتعد صواريخ "ستار" ، أحد أهم الإنجازات في مجال تصنيع الصواريخ في البلاد ، والتي تندرج في فئة الصواريخ متوسطة المدى ومجهزة بنظام توجيه متطور يعمل بتقنية الليزر ، ويمتاز بمدى ثابت يصل إلى 15 كم.



صاروخ ستار 3 مزود برأس بحث ويزيد من القدرة على اكتشاف المعدات العسكرية للعدو ومعدل تدميرها.



يحتوي هذا المنتج الدفاعي الإيراني بالكامل على 4 زعانف توجيهية في مقدمة الصاروخ و 4 زعانف في النهاية ، وتحمل مقاتلات F4 و F5 صواريخ عائلة ستار.



وتعد صواريخ ستار وزوبين وفكور من بين الإنجازات الصاروخية المهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وماجعل للبلاد اليد العليا والتفوق في المجالات العسكرية والدفاعية والتي ساهمت في ارساء الأمن المستدام في البلاد.