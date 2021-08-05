بالصورة: قائد الثورة يصادق على حكم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب

صادق قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على حكم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، في المراسم التي جرت صباح يوم الثلاثاء بحضور كبار المسؤولين.