وزير الدفاع: القوات المسلحة ‏ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية

وكالة تبناك الإخبارية_ شاهد القائد العام للقوات المسلحة عرض تقديمي تضمن شرح مفصل لاسلوب العمل والتطوير المستمر في ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة. وتفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة، والذي تضمن عدد من النماذج التي يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك الوحدات، ويتم التعامل معها وفقًا لأعلى المعايير الفنية العالمية؛ مما يسهم في الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.
كما تفقد زكي عددا من المراكز الفنية المتخصصة التي يتم العمل بهما وفقاً لأحدث النطم التكنولوجية، وبما يدعم مواكبة التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات. واستمع لعرض تضمن مقترح إنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة تضمن شرح مفصل لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الإستفادة القصوى من المركز واللحاق بالركب العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة.
وأشاد زكي، بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري.