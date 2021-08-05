وزير الدفاع: القوات المسلحة ‏ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية

أجرى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري ‏محمد زكي، جولة تفقدية ‏لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، وذلك في إطار اهتمام القيادة العامة ‏للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات ‏والإدارات والأسلحة التخصصية.‏‎

وكالة تبناك الإخبارية_ شاهد القائد العام للقوات المسلحة عرض تقديمي تضمن شرح مفصل لاسلوب العمل والتطوير ‏المستمر في ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة. وتفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية ‏لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة، والذي تضمن عدد من النماذج التي يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك ‏الوحدات، ويتم التعامل معها وفقًا لأعلى المعايير الفنية العالمية؛ مما يسهم في الحفاظ على الجاهزية ‏القتالية للقوات المسلحة.‏

كما تفقد زكي عددا من المراكز الفنية المتخصصة التي يتم العمل بهما وفقاً لأحدث النطم ‏التكنولوجية، وبما يدعم مواكبة التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات. واستمع لعرض تضمن مقترح إنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة تضمن شرح ‏مفصل لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الإستفادة القصوى من ‏المركز واللحاق بالركب العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة.‏

وأشاد زكي، بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة ‏الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها، مؤكداً أن القوات المسلحة ‏ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة ‏والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري.‏