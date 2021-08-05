اول لقاء دبلوماسي للرئيس الإيراني مع وزير الخارجية القطري

انه التقى الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد مراسم التنفيذ وبحثا معا العلاقات الثنائية ما بين البلدين.

التقى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي بوزير الخارجية القطري بعد مراسم التنفيذ.

ویذکر انه التقى الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد مراسم التنفيذ وبحثا معا العلاقات الثنائية ما بين البلدين.

كما أنه بدأت صباح يوم الثلاثاء مراسم مصادقة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على حکم تولي آية الله إبراهیم رئیسي منصب رئاسة الجمهورية في ايران، واقيمت هذه المراسم بحضور كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض)، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية.