وزيرا النقل والتجارة يلتقيان بمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال اللقاء، أوضح وزيرا النقل اللواء عامر المراني ووزير الصناعة والتجارة اللواء عبد الوهاب الدرة، للمثل المقيم في اليمن حجم المعاناة التي يمر بها أبناء الشعب اليمني جراء استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية واستمرار اغلاق مطار صنعاء، مشيرين إلى حجم الأعباء والتكاليف التي يتحملها الشعب اليمني الناجمة عن استمرار الحصار ومنع وصول سفن المواد الغذائية والدوائية إلى ميناء الحديدة.

كما طالب الوزيران الأمم المتحدة بالقيام بدورها في رفع الحصار والضغط على دول التحالف السعودي لإعادة النشاط في ميناء الحديدة.