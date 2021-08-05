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مساعدة وزير السياحة: لتعزيز مكانة الحرف اليدوية في العالم

يذكر ان مهرجان ايران الدولي للصناعات اليدوية بدأ اعماله لنسخته الاولى باستضافة محافظة اصفهان (وسط البلاد)، في 1 اب / اغسطس الحالي ويستمر لغاية يوم غد الاربعاء (4 اغسطس).
رمز الخبر: ۵۵۱۰۰
تأريخ النشر: 04 August 2021

اعتبرت مساعدة وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، "السيدة بويا محموديان"، ان مهرجان ايران الدولي للحرف اليدوية خطوة باتجاه تبادل الافكار والخبرات وتظافر الجهود بين الدول من اجل الارتقاء بمكانة الصناعات اليدوية في العالم.

جاء ذلك خلال تصريحات "السيدة محموديان"، يوم الثلاثاء، خلال الندوة الافتراضية حول مهرجان ايران الدولي للحرف اليدوية الذي بدا اعماله منذ ثلاثة ايام.

وشارك في هذه الندوة المرئية، 19 ضيفا من بريطانيا واوزبكستان والصين والهند وتايلاند واستراليا وفلسطين وماليزيا وسنغافورة.

وفي معرض التنويه بالمشاركة الدولية الواسعة في المهرجان، اكدت مساعدة وزير التراث والسياحة ان ايران تثمن هذه الجهود التي تسهم في الارتقاء بمكانة الحرف اليدوية عالميا، وتتيح الفرص لتبادل الخبرات ذات الصلة بين الدول المشاركة.

واضافت السيدة محموديان، ان ايران دولة ذات طاقات كبيرة في مجال الحرف اليدوية التي تمكنها من اداء دور فاعل في المجلس الدولي للصناعات اليدوية وتبنى المشاريع المشتركة الاقليمية والدولية في هذا الخصوص.

يذكر ان مهرجان ايران الدولي للصناعات اليدوية بدأ اعماله لنسخته الاولى باستضافة محافظة اصفهان (وسط البلاد)، في 1 اب / اغسطس الحالي ويستمر لغاية يوم غد الاربعاء (4 اغسطس).

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