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ظريف يؤكد على رفع مستوى العلاقات بين طهران و مسقط

الى ذلك، اشاد وزير الخارجية العماني بجهود نظيره الايراني على مدى السنوات الثماني الماضية في سياق تعزيز العلاقات مع بلاده.
رمز الخبر: ۵۵۰۹۹
تأريخ النشر: 04 August 2021

اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط في عهد الحكومة الايرانية الجديدة.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، ان تصريحات ظريف هذه جاءت خلال اللقاء مع وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي"، الذي يزور البلاد للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي".

وثمن وزير الخارجية، جهود ايران وعمان الهادفة الى تعزيز العلاقات الثنائية وصولا الى الاواصر المميزة القائمة بين البلدين؛ مؤكدا ان هذا النهج سيتواصل خلال حكومة "حجة الاسلام رئيسي" ايضا وذلك انطلاقا من سياسة ايران المبدئية المتمثلة في توسيع العلاقات مع دول الجوار.

الى ذلك، اشاد وزير الخارجية العماني بجهود نظيره الايراني على مدى السنوات الثماني الماضية في سياق تعزيز العلاقات مع بلاده.

واكد "البوسعيدي" خلال اللقاء مع ظريف اليوم، ان سياسة "السلطان هيثم بن طارق" هي امتداد لنهج السلطان الفقيد، وعليه ستشهد العلاقات الايرانية العمانية نموا في عهد الرئيس الايراني الجديد ايضا.

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