تفجير ثالث في العاصمة الأفغانية بعد تفجيرين قرب مقر وزير الدفاع

هزّت ثلاثة انفجارات مساء اليوم الثلاثاء العاصمة الأفغانية كابول، بفارق زمني قليل فيما لم يكشف بعد عن ضحايا هذه الانفجارات.

وأعلنت مصادر أفغانية بسماع دوي انفجار ثالث تلاه إطلاق نار من أسلحة رشاشة في كابول بعد أقل من ساعتين على انفجارين مماثلين هزا العاصمة الأفغانية.

وأعقب الانفجار الثاني انفجار أقل شدة في جزء مركزي من المدينة قريب من المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم العديد من السفارات الأجنبية بما فيها بعثة الولايات المتحدة الأمريكية.

مصادر أمنية قالت إن سيارة مفخَّخة انفجرت قرب منزل وزير الدفاع في كابول، وحاول مسلحون اقتحامه، حيث أن 4 انتحاريين دخلوا بيتاً مجاوراً لمنزل وزير الدفاع الأفغاني، محاولين اقتحام المنزل ما أدى لمقتلهم. هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وزارة الداخلية الأفغانيّة، أفادت أنه تم انقاذ أكثر من ثلاثين شخصاً من موقع الهجوم في المنطقة الخضراء في كابول.