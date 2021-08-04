النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳مشاهدات
‍ پ

تفجير ثالث في العاصمة الأفغانية بعد تفجيرين قرب مقر وزير الدفاع

هزّت ثلاثة انفجارات مساء اليوم الثلاثاء العاصمة الأفغانية كابول، بفارق زمني قليل فيما لم يكشف بعد عن ضحايا هذه الانفجارات.
رمز الخبر: ۵۵۰۹۳
تأريخ النشر: 04 August 2021

وأعلنت مصادر أفغانية بسماع دوي انفجار ثالث تلاه إطلاق نار من أسلحة رشاشة في كابول بعد أقل من ساعتين على انفجارين مماثلين هزا العاصمة الأفغانية.

وأعقب الانفجار الثاني انفجار أقل شدة في جزء مركزي من المدينة قريب من المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم العديد من السفارات الأجنبية بما فيها بعثة الولايات المتحدة الأمريكية.

مصادر أمنية قالت إن سيارة مفخَّخة انفجرت قرب منزل وزير الدفاع في كابول، وحاول مسلحون اقتحامه، حيث أن 4 انتحاريين دخلوا بيتاً مجاوراً لمنزل وزير الدفاع الأفغاني، محاولين اقتحام المنزل ما أدى لمقتلهم. هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وزارة الداخلية الأفغانيّة، أفادت أنه تم انقاذ أكثر من ثلاثين شخصاً من موقع الهجوم في المنطقة الخضراء في كابول.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مصدر عسكري يؤكد أن ما حصل في بحر عمان هو حرب نفسية
طهران تصف التقارير حول الحوادث المتتالية للسفن في الخليج وبحر عمان بأنها "مشبوهة"
الاتحاد العام التونسي للشغل يضع "خارطة طريق" للخروج من الوضع الراهن
وزارة الخارجية تسلم وزارة الثقافة القطع الاثرية المستردة من واشنطن
بينيت: إسرائيل قادرة على التحرك بمفردها ضد إيران بعد الهجوم على الناقلة
سارة الزبدة.. ابنة وشقيقة شهيدين تتفوق في الثانوية العامة بمعدل 95.3%
للوصول إلى الحقيقة الكاملة بعيدا عن الاستغلال ‏السياسي
الإمارات..ناقلة مواد كيميائية تحمل علم سنغافورة تتعرض لحادث قبالة ميناء الفجيرة
تقارير عن تعرض 3 ناقلات في خليج عمان لحوادث أمنية
تقرير رصد القنوات العبرية 03-08-2021
مقابلة: احتمالات وتداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق
ملف معلومات:الموقف الكويتي من التطبيع
مترجم: أمريكا على خطأ في كثير من الأحيان
الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.. جرح عوائل الشهداء يبقى مفتوحا ونواب يطالبون برفع الحصانات
الملك عبد الله يؤكد وقوف بلاده مع وحدة وإستقرار العراق ودعم جهود الحكومة لمكافحة الارهاب
المرفأ
بالصور:أطلال من الدولة على المرفأ المنكوب..
حركة الجهاد: تصريح عزام الأحمد لا يمثل راي شعبنا بحق ايران الداعمة له
الشعبية تدين لقاء عزام الاحد مع المعارضة الايرانية: نحن مع ايران التي تساند شعبنا
الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.. جرح عوائل الشهداء يبقى مفتوحا ونواب يطالبون برفع الحصانات
السيد خامنئي: الحرب الإعلامية للأعداء مستمرة للتأثير على الرأي العام ضد إيران
رئيس أكبر شركة زراعية روسية قابضة يدعو إلى التواجد في السوق الإيرانية
العميد سريع في شبكة القنذع بمديرية نعمان المطلة على محافظة مأرب
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السبت المقبل في ذكرى انتصار تموز الـ 2006
بالصورة: ايران محط لسياح العالم وبلدٌ تمتاز بالجمال
سيستان وبلوشستان محافظة زاخرة بالنحاس في جنوب شرق ايران
السيسي يؤكد لوزير خارجية الجزائر موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل
فيلم ایرانی يتأهل الى القسم الدولي لمهرجان اينونتا في ايطاليا
وزارة الخارجية تستدعي السفير الروماني في طهران
سفينة ايرانية تعلق في الوحل قبالة استراخان الروسية