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مصدر عسكري يؤكد أن ما حصل في بحر عمان هو حرب نفسية

قال مصدر عسكري إيراني تعليقا على الأخبار المتتالية حول وقوع حوادث أمنية لسفن في الخليج وبحر عمان يوم الثلاثاء، إن ظروف مرور السفن التجارية في الخليج وبحر عمان طبيعية تماماً.
رمز الخبر: ۵۵۰۹۲
تأريخ النشر: 04 August 2021

وأضاف المصدر، أنه لا توجد مصادر بحرية رسمية أو خليجية أبلغت عن أي حوادث لا يمكن السيطرة عليها، مشيرا أن إيران تواصل جهودها للحفاظ على أمن الممر المائي للخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.

وتابع المصدر العسكري، أن إيران تراقب عن كثب أي مساع لإحداث حالة من انعدام الأمن في المنطقة لافتا إلى أن الحرب النفسية التي تشنها وسائل إعلام غربية والبعض في المنطقة لها أهداف سيتم تحديد أبعادها.

بدوره، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي تعليقا عن الحدث، إن القوات الإيرانية تساهم في تأمين حركة الملاحة وهي تقدم المساعدة لتوفير أمن السفن التجارية ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة وجاهزة للرد.

وأكد شكارجي في تصريحات صحفية، أن الأخبار الاسرائيلية والسعودية بشأن زعزعة الأمن وقرصنة السفن تندرج ضمن التمهيد لمغامرة.
وكانت وسائل اعلام اسرائيلية وغربية تحدثت عن حدث عسكري قرب سواحل الامارات وفي بحر عمان وتعاملت معه على انه حدث خطير، وتبين في وقت لاحق أن هذه الاخبار غير موثوقة ولم تؤكدها الجهات الرسمية في الدول المطلة على الخليج أو المؤسسات الملاحية الدولية.

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