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طهران تصف التقارير حول الحوادث المتتالية للسفن في الخليج وبحر عمان بأنها "مشبوهة"

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التقارير المتتالية عن وقوع حوادث أمنية لسفن في الخليج وبحر عُمان بأنه "مشبوهة"، محذرة من استغلال تلك الحوادث لأغراض سياسية.
رمز الخبر: ۵۵۰۹۱
تأريخ النشر: 04 August 2021

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، "نعتبر الأنباء حول الحوادث الأمنية المتتالية للسفن في الخليج وبحر عمان بأنها مشبوهة للغاية، ونحذر من خلق أي أجواء زائفة لأغراض سياسية خاصة".

وتابع خطيب زاده "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على إرساء والحفاظ على الاستقرار والأمن في الخليج ومنطقة بحر عمان"، مؤكدا "في حالة وجود مشاكل في أنظمة الملاحة، فإن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لتقديم المساعدة والتحقيق في ذلك عن كثب".

وتأتي تصريحات طهران في أعقاب إعلان منظمة بريطانية للإنذار البحري بوقت سابق اليوم وقوع "اختطاف محتمل" لسفينة قبالة سواحل الإمارات.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الحرب البريطانية، أن ناقلة نفط تشغّلها شركة "زودياك ماريتايم"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر تعرضت لهجوم لهجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب، ما أدى إلى مقتل شخصين من طاقمها هما روماني وبريطاني.

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