وزارة الخارجية تسلم وزارة الثقافة القطع الاثرية المستردة من واشنطن

تسلمت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، القطع الآثارية المستردة من الولايات المتحدة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إن "وزارة الخارجية عملت على تفعيل استرداد الآثار المهربة"، لافتاً الى أن " سفارة العراق في واشنطن تسلمت ملكية الآثار المهربة".

وأشار الى أن "العراق تسلم من واشنطن لوحاً طينياً قيماً جداً وهو لوح كلكامش"، مبيناً أن "عدد القطع الاثارية التي تم تسلمها من الجانب الاميركي ودول اخرى بلغ 17338 قطعة اثارية خلال هذا العام".

وأضاف حسين أن "الوزارة تمكنت من تسليم خمس دفعات من الوثائق والآثار إلى وزارة الثقافة منذ العام 2016".

بدوره، قال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إن "جهود حثيثة بذلت من أجل استرداد القطع الآثارية من واشنطن"، مشيراً الى أن " عملية استرداد القطع الآثارية من واشنطن هي الأكبر بتاريخ العراق"

وأكد ناظم أن "المهربين محاصرون بقوانين دولية تجبرهم على تسليم القطع الآثارية العراقية المسروقة والمهربة".