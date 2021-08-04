تقارير عن تعرض 3 ناقلات في خليج عمان لحوادث أمنية

تواردت التقارير عن حوادث أمنية في خليج عمان مساء اليوم الثلاثاء، حيث أوردت مواقع تتبع لحركة الملاحة البحرية أنباء عن تعرض ناقلة مواد كيميائية لـ"حادث أمني" واختطاف ناقلة إسمنت وإصابة ناقلة نفط بخلل فني، وهي أنباء أيدتها هيئة العمليات البحرية البريطانية، ووصفتها الخارجية الإيرانية بالمريبة والمثيرة للشبهات.

وأبلغت مواقع تتبع لحركة الملاحة البحرية عن "اختطاف" ناقلة الإسمنت "Asphalt Princess"، فيما قالت هذه المواقع إن "مركز القيادة في ناقلة النفط "ABYSS" تعرض إلى خلل فني"، في خليج عمان.

جاء هذا بعد تلقي بلاغ من ناقلة مواد المواد الكيميائية "Golden Brillliant" قبالة سواحل الفجيرة بأنها "بلا قيادة"، و"ليست تحت السيطرة" في خليج عمان، قبل أن تبحر إلى وجهتها لاحقا بعد تشغيل المحركات. وتحمل ناقلة المواد الكيميائية "غولدن بريليانت" علم سنغافورة، أبحرت من ميناء كلاغ الماليزي، وسجل آخر ظهور لها في خليج عمان.

ولاحقا أورد موقع مارين ترافيك "تعرض مركز القيادة في ناقلة النفط "ABYSS" إلى خلل فني"، و"ABYSS" أبحرت من ماليزيا ووجهتها ميناء الفجيرة، وهي ترفع علم فيتنام.

ثم قالت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مصادر إن ناقلة الإسمنت "Asphalt Princess" تعرضت للاختطاف.

وناقلة الأسمنت "Asphalt Princess" ترفع علم بنما أبحرت من خور فكان بالإمارات إلى صحار بعمان.

بدورها قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية تقول إن "الواقعة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية حادث خطف محتمل".

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطاني سابقا السفن في المنطقة لتوخي "الحذر الشديد".

بدورها وصفت الخارجية الإيرانية "التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج"، بأنها "مثيرة للريبة".