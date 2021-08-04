تقرير رصد القنوات العبرية 03-08-2021

التقرير الأول – القناة: كان

*تحذير غير عادي للولايات المتحدة

المذيعة: /المراسلة:

ــ (V.O) ــ المذيعة: إلى التحذير غير العادي من إسرائيل للولايات المتحدة في مسألة النووي الإيراني. مسؤولون إسرائيليون تحدثوا مع نظرائهم في واشنطن، حذّروهم من ان إيران تقترب من العتبة النووية، بالفعل في الوقت الذي يُجري فيه الأمريكيون مفاوضاتٍ معها.

...

ــ (V.O) ــ المذيعة: أنتِ تنشرين هذا التحذير الإسرائيلي.

ــ (V.O) ــ غيلي كوهِن (مراسلة الشؤون الدبلوماسية): صحيح. التحذير الإسرائيلي الذي نُقل للولايات المتحدة يقول الآتي: إيران تقترب من أن تصبح دولة على العتبة النووية. أي انها تقترب من منطقة هي بالنسبة لإسرائيل خطيرة بسبب تقدّمها في مجال التخصيب النووي. حسب فهمي، هذه الرسالة مُررت في عدة محادثات لمسؤولين إسرائيليين مع نظرائهم الأمريكيين، بمن فيهم وزير الأمن غانتس ووزير الخارجية لابيد، فيما كل الانهماك بهذه القضية يجري بينما تُجري إيران مفاوضات مع دول الاتفاق النووي السابق، لكن هذا الوضع عالق الآن، بل حتى ان المؤسسة الأمنية تصفه بأنه "مراوحة". بالمناسبة، رئيس الحكومة نفتالي بنت لا يحب بالفعل هذا المصطلح وطلب في المداولات الأخيرة التي عُقدت إيجاد تعبيرٍ آخر، لأنه عمليًا، وعلى الأقل، من وجهة نظر صنّاع القرار في إسرائيل، الإيرانيون يهرعون ويتقدّمون كثيرًا في مجال التخصيب النووي. مصدر دبلوماسي كبير قال: يجب ان يحصل شيء فيما خص المفاوضات العالقة هذه. بداهةً، في إسرائيل لم يكونوا ليرغبوا في رؤية عودة إلى نفس الاتفاق النووي السابق، وكانوا يفضّلون رؤية تحسينات، لكن ان يتحرك شيء في هذه المفاوضات. لا يمكن ان يكون هذا البرزخ، الوقت الذي تتقدم فيه إيران سريعًا إلى هذه الدرجة، إلى حد ان تصبح دولة على عتبة النووي. هناك جهات في أجهزة الاستخبارات في إسرائيل تعتقد ان إيران تقترب كثيرًا من هذه النقطة. يمكن رؤية هذا أيضًا على خلفية الانهماك الكبير جدًا من مسؤولين إسرائيليين في المؤسسة الأمنية بزيادة في الميزانية غايتها بالضبط هذه الأهداف.

* * *



التقرير الثاني – القناة: 20

*العلاقات بين الأمريكيين والسعوديين ليست في أفضل أحوالها

المذيع: /المستشرق:

ــ (V.O) ــ المذيع: سؤال يطرحه ناس غير مستشرقين.. بعد لقاء الرئيس الأمريكي لملك الأردن، فيما من حولنا لاعبات أقوى بكثير، مثل مصر والسعودية. لماذا عبد الله تحديدًا؟

ــ (V.O) ــ أيال زيسر (مستشرق، جامعة تل أبيب): لا أعتقد ان السؤال هو لماذا تحديدًا عبدالله. أفترض ان بايدن سيلتقي أيضًا البقية، لكن الأردن هو بلد كل شيء يمر فيه دائمًا بترتيب. نحن نعلم ان العلاقات بين الأمريكيين والسعوديين ليست في أفضل أحوالها، لأنه يُنظر إلى السعودية على انها دولة صفّت معارضًا للنظام، صحفي مهم، وهي تطارد المعارضة في أراضيها. ومصر سجل معروف، نظام عسكري يطارد معارضيه ويزجّهم في السجن. عبد الله هو ديكتاتور بكل معنى الكلمة، مثل بقية الديكتاتوريين العرب الذين نعرفهم. لكن عنده، الأمور تسير دائمًا بسلاسة. بايدن يقول للسيسي وللملك السعودي: كونا أقل ديكتاتورية، وحافظا على حقوق الانسان – بالنسبة للأردنيين هذا يمر لأن الشرطة الأردنية حرصت وتحرص دائمًا على عدم العمل بصورة متطرفة ضد الخصوم. عبد الله مريح أكثر من غيره، لكن – وبعد ان قلتُ كل هذا الكلام – الأردن هو بلد مهم بالنسبة للأمريكيين. إذا حصل شيء في الأردن، هذا يترك تداعياته علينا، ويؤثر على الوضع بيننا وبين الفلسطينيين، وهذا يؤثر على سوريا ويؤثر العراق ويؤثر على السعودية. كما ان الأردن يُعتبر بلدًا أضعف. لذلك، بالنسبة للأمريكيين، ربما يجدر بذل جهود.

* * *



التقرير الثالث – القناة: كان

*خشية من تسلل قوات الرضوان

المعد: /الشاب بيرتس: /الشاب ياكوتي: /الوزير غانتس: /الرئيس دافيدوفيتس:

ــ (V.O) ــ معد التقرير: منحدرات راميم-المنارة. .. قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل إنارة على الحدود مع لبنان، بعد ان رصدت تحركات مشبوهة على طول السياج قرب مستوطنة المنارة. في الأسابيع الأخيرة سُجّل ارتفاع حاد في عدد المتسللين إلى إسرائيل، بينهم مواطنو دول أفريقية وتركيا، بسبب السهولة النسبية في تجاوز السياج الحدودي.

( T ) ــ دانييل بيرتس (رئيس لجنة مستوطنة دوفيف): شعور غير طليف أبدًا. شعور سيء.

( T ) ــ مناحِم ياكوتي (منسق الأمن في الجليل الأعلى): يدخل كثيرون، مرة عندنا، ومرة في زرعيت، ومرة في شتولا – هذا لا يتوقف. نأمل حل هذه المشكلة. إنها مشكلة لا تتوقف. كما انها تزعج الجيش الإسرائيلي وتزعجنا. هذا غير سهل.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: الساحة الشمالية تُعتبر التهديد الأكثر فورية وخطورة على إسرائيل، لكن بخلاف العائق الأرضي الذي بُني حول قطاع غزة، في المستوطنات الشمالية القصة مختلفة تمامًا.

( T ) ــ ياكوتي: من السهل عبور الحدود اليوم. في المحصلة، إنه سياج أسلاك شائكة. بسهولة يمكن لأي شخص ان يتجاوزه أو يتسلقه. أصلًا إنه سياج غير مرتفع – أقل من مترين ونصف.

( T ) ــ بيرتس: أسيجة تعيسة. نطالب وزارة الأمن بتحسين كل الأسيجة كي يكون هناك شعور بالأمن لدى السكان.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: فقط قبل شهرين، خلال عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة، حاولت خلية مخربين من لبنان التسلل إلى إسرائيل قرب المطلة. قوة من لواء غفعاتي نفّذت إطلاق نارٍ نحو الخلية التي نجحت في الهرب عائدةً إلى لبنان.

( T ) ــ بيني غانتس (وزير الأمن): خطوة تلو خطوة تدخل جهاتٍ واستثمارات إيرانية إلى لبنان، ومعها المحاولات لإدخال وسائل قتالية وأيديولوجية متطرفة.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: المنظمة الإرهابية الشيعية تبني منذ حرب لبنان الثانية قواتها استعدادًا لمواجهة عسكرية مع إسرائيل. .. سكان خط المواجهة يخشون الآن من أنه في المرة القادمة المتسللون لن يكونوا طالبي عمل أبرياء، بل مخربون أو عناصر في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

( T ) ــ موشِه دافيدوفيتس (رئيس منتدى خط المواجهة لمستوطنات الشمال): حزب الله، على الجانب الآخر من الحدود، يرى بأي سهولة يمكن اختراق حدودنا، ولا سمح الله، لا سمح الله، آمل كثيرًا ألا يحاول إرسال مخربين إلينا في الأسابيع القريبة إلى نفس المناطق التي تسلل منها مهاجرو العمل.

( T ) ــ بيرتس: قبل حوالي أسبوع تسلل اثنان هنا وكل المستوطنة كانت في صدمة. صحيح ان الأمر انتهى على ما يرام، لكن في مرة أخرى قد يكون مخرب حقيقي وعندها نحن في مصيبة المصائب.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: في الجيش الإسرائيلي يخططون لإقامة عائقٍ أرضي في السنوات القريبة على الحدود الشمالية، من رأس الناقورة إلى مستديرة الدبابة، وسينتشر على مسافة 145 كلم، وسيتألف من سياج ووسائل رصد وإنذار وجدار وفق طبيعة الأرض، لكن لم يتم الاتفاق بعد على خطة ميزانيته.

( T ) ــ ياكوتي: لتحصين الأماكن القريبة من المستوطنات، إقامة جدران منتظمة، لكن في الأماكن البعيدة جدًا عن مستوطنتي وعن المواطنين إقامة سياج وبعون الرب سننجح في منع كل متسلل وكل مخرب.

( T ) ــ دافيدوفيتس: نفس السور الواقي مع وسائل الكترونية من الأكثر تطورًا في العالم، من المفترض ان يوفر بالتأكيد استجابة. كلي أمل بأن تخصص حكومة إسرائيل هذه الميزانيات، أيضًا لتحصين المنازل وكذلك للسور الذي سيمنع تسلل مخربين.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: محاولات سكان لبنان لعيش حياةٍ أفضل على الجانب الثاني من الحدود من المتوقع ان تستمر ما دام لبنان في انهيار. يبقى فقط أن نأمل ألا تستغل المنظمات الإرهابية الواقع الجديد بشن هجمات على الجبهة الشمالية.

* * *



التقرير الرابع – القناة: 20

*هل أحبطت روسيا هجمات لسلاح الجو الإسرائيلي؟

المذيعة: /المراسل:

ــ (V.O) ــ المذيعة: على خلفية تقرير عن تغيير السياسة الروسية حيال هجماتٍ إسرائيلية، بحسب الظاهر، في سوريا، جنرال روسي يزعم ان إسرائيل حاولت أخيراً شن ثلاث هجمات، آخرها في منطقة دمشق.

...

ــ (V.O) ــ المذيعة: إذًا، هل أحبطت روسيا هجمات لسلاح الجو الإسرائيلي؟

ــ (V.O) ــ نوعام أمير (مراسل الشؤون العسكرية لأسبوعية "ماكور ريشون"): الحقيقة هي انه لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال، لسببٍ بسيطٍ جدًا: لأننا نستند في الأساس إلى تقارير أجنبية، وفي إسرائيل، في الجيش الإسرائيلي، لا يتطرقون إلى التقارير عمّا يحدث ما وراء الحدود. لذلك من الصعب فعلًا الإجابة على هذا السؤال – ما إذا كانت سوريا قد حصلت على دعمٍ من روسيا التي أحبطت غارة إسرائيلية من أجلها. لكن إذا حاولت التقدير وتفسير ما أعرفه، اعتقد ان الجواب على سؤالك هو كلا. لا أعتقد ان لروسيا مصلحة ما في الصِدام مع إسرائيل حول سياسة في الشرق الأوسط. لكن نعم، ما يحصل وما يظهر من هذه التقارير، سيما فيما خص اجتماع بوتين - بايدن، حيث تم اقتباس الرئيس الأمريكي قوله انه هو أيضًا لا يحب الهجمات الإسرائيلية في سوريا ضد كل ما يرتبط بالتمركز الإيراني. نعم، هنا علينا ان نبدأ بالقلق. أنظري، أحد أكبر الأسئلة التي تُطرح هنا هو ما إذا كانت روسيا – على الأقل حسب الاقتباسات لنفس الجنرال الروسي – ستكون فعالة في إحباط هجمات. وعلى الأقل بحسب تقارير، نجحت أيضًا في إطلاق صواريخ نحو طائرات "اف-16". لا أعتقد ان روسيا موجودة في هذا المكان. لكن نعم يوجد أمر واحد يجب ان يُقلقنا وهو نقل منظومات دفاع جوي متطورة إلى السوريين، القادرة على منع هامش عمل واسع عن الجيش الإسرائيلي تمتع به لغاية اليوم. من هذه الزاوية، أعتقد ان هناك نقطة قلق. جدير بالذكر، في عهد بنيامين نتنياهو، حصل اجتماعان في الكرملين وفي هذين الاجتماعين نجح نتنياهو في إقناع بوتين بعدم نقل منظومات الدفاع هذه إلى سوريا. من الممكن جدًا اننا في مستهل نقطة زمنية يتغير فيها هذا الأمر. وإذا قام الروس بالفعل بنقل منظومات دفاع جوية متطورة إلى سوريا، عندها سيكون من الأصعب بكثير على الجيش الإسرائيلي منع التمركز الإيراني الذي يعمل عليه في السنوات الأخيرة.

* * *



التقرير الخامس – القناة: 13

*هل يتدهور الوضع مع غزة؟!

المذيع: /المراسل:

ــ (V.O) ــ المذيع: نستهل مع تزايد السخونة في الجنوب. ثلاث حرائق اندلعت في غلاف غزة، من جراء بالوناتٍ حارقة. معنا في هذا الشأن مراسلنا في الجنوب.

ــ (V.O) ــ ألموغ بوكِر (مراسل القناة في الجنوب): نعم، قبل إطلاق البالونات انتشرت على الشبكات الاجتماعية صور وأفلام، لتلك البالونات، ومكتوب عليها "الوقت ينفذ". الرسالة التي يريدون إمرارها من الجانب الثاني من الحدود، ومن يحاول إمرار هذه الرسالة هو حماس، من خلال مُطلقي البالونات – إذا لم تدخل الاموال القطرية على قطاع غزة، سوف نقود المنطقة إلى تصعيد. محاولة أخرى لممارسة ضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات الجارية مع المصريين.

ــ (V.O) ــ المذيع: لنتحدث قليلًا عن الخلفية. إذ بالتأكيد في حماس يعلمون ان هذه الحكومة مُلزمة سياسيًا بالرد، بسبب التعهدات وبسبب تلك القرارات بعد عملية "حارس الأسوار". ألا يخشون ان تنجر الأمور إلى ما هو أخطر، ام انهم يعلمون ان الجيش الإسرائيلي سيرد لكن بصورة محسوبة؟

ــ (V.O) ــ بوكِر: أعتقد انهم يفهمون جيدًا كيف سيرد الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد على الأحداث الأولى التي تحصل. يأخذون هذا بالحسبان، مثلما رأينا هذا في الماضي أيضًا. انهم غير قلقين أو خائفين من هذا، إلى ان تصل الأمور إلى غاراتٍ أكثر أهمية. لذلك يأخذون هذه المجازفة، من ناحيتهم، وهم يريدون إمرار رسالتهم عن طريق إطلاق البالونات. وكما ترى، إنهم يمتنعون عن إطلاق قذائف صاروخية. أذكّر انه في المرة السابقة، عندما كان هناك حدث في الحرم القدسي، القذائف الصاروخية التي أُطلقت على ما يبدو بمبادرة من حماس، تم إطلاقها من لبنان نحو الشمال. ما يعني ان حماس امتنعت عن إطلاق قذائف صاروخية على غلاف غزة، بالضبط من أجل نفس السبب، انها لا تريد تصعيدًا واسعًا. سويةً مع هذا، وكما قلنا طوال الوقت، حماس تريد تصعيدًا محسوبًا تسيطر عليه. لذلك تقوم بفحص الأرض مع إطلاق بضع بالونات حارقة في ساعات بعد الظهر المتأخرة، من أجل عدم التسبب بحرائق زيادة عن اللازم.

ــ (V.O) ــ المذيع: نأمل لنا جميعًا ألا يتدهور الوضع.

* * *



التقرير السادس – القناة: 13

*واقع مختلف في الشرق الأوسط برعاية الروس

المذيع: /المراسل:

ــ (V.O) ــ المذيع: هل ان التفوق العسكري لإسرائيل من المتوقع ان يتصدع في السنوات القريبة؟ الروس يقيمون معرضًا جديدًا لأنظمة هجومية، وكذلك أنظمة دفاعية.

ــ (V.O) ــ يوسف يسرائيل (مراسل الأخبار الدولية): صحيح. وعلى رأس الوسائل القتالية الجديدة عرض الروس طائرة شبح جديدة حظيت باسم "كش مات"، وبزعم الروس من المفترض ان تنافس طائرة الشبح الأمريكية F-35، التي تملكها إسرائيل أيضًا. تداعيات هذا الأمر واضحة. الروسي يقولون انهم يتوقعون ان تكون هذه الطائرة جزءًا من منظومة الجيش الروسي في سنة 2023، وفي سنة 2026 سيبدؤون بيعها لشتى الدول في أنحاء العالم، بما فيها دول في الشرق الأوسط – هذا ما يقولونه. نحن نعرف جيدًا أي دول يمكن ان تصل إليها، سوريا، إيران وما شاكل.

ــ (V.O) ــ المذيع: وبداهةً هذا موضوع حساس عندنا، وقد فوجئنا ببيع الأمريكيين الـ F-35 للإمارات، كجزءٍ من اتفاقات أبراهام. مسؤولون في الجيش الإسرائيلي غضبوا بشدة على خرق هذا الميزان الاستراتيجي. وأنت تقول الآن انه في غضون خمس سنوات، ربما يكون لدى كل الدول طائرات شبح – بالتأكيد هذا أمر إشكالي جدًا بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلي.

ــ (V.O) ــ يسرائيل: أقدّر انهم في المؤسسة الأمنية لا يحبون أبدًا هذا الواقع الجديد، لأنه مع الأمريكيين لدينا قدرة وقف أو محاولة وقف صفقاتٍ من هذا النوع، وأقل بالنسبة للروس ومصالحهم في الشرق الأوسط. وهذه ليست المنظومة الوحيدة التي عُرضت أخيراً. إحدى المنظومات التي عرضوها هي منظومة الدفاع الجوي "اس-500". نحن نعرف الـ "أس-300" والـ "اس-400"، والـ "اس-500" أكثر تطورًا، ويصل مدى اعتراضها على 600 كلم، حسب زعم الروس. قدرات اعتراض أكبر وأكثر تطورًا للصواريخ البالستية وحتى للطائرات والمروحيات. هذه أيضًا من المتوقع ان تدخل إلى الوسائل القتالية الروسية في سنة 2025. يمكن ان تتخيل انه مع قدرات مُحسّنة، حتى لو حصلوا على القدرات الأقدم، الـ "أس-400" أفترض انه سيكون عليهم في إسرائيل ان يستعدوا بصورة مغايرة حيال واقعٍ كهذا، واقعٍ مختلف في الشرق الأوسط برعاية الروس، الذين كما نعلم يلعبون هنا كما يلعبون الشطرنج.

* * *



التقرير السابع – القناة: كان

*هناك ثلاث جبهات

المذيعة: /الرئيس:

ــ (V.O) ــ المذيعة: أنت قلتَ في مقابلة هنا في شبكة "كان" بأن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان أخيراً كان ردًا على هجومٍ إسرائيلي في سوريا، وقصفٌ كهذا لا يتم إلا بموافقة حزب الله، حتى لو نُسب لمنظمات فلسطينية، التي ربما تقوم بهذا فعليًا، لا يمكن ان يتم من دون موافقة حزب الله. في الحقيقة، عندما تهاجم في سوريا، وحزب الله لديه الآن مصلحة بالرد من لبنان، ربما تنتج هنا دائرة لم تكن موجودة سابقًا، وهكذا أنت تواجه جبهتين، لبنان وسوريا – أليس كذلك؟

ــ (V.O) ــ اللواء احتياط عاموس يادلين (رئيس أمان سابقًا، خبير بالأمن القومي): إذا أردتِ ان تكوني قلقة بالفعل، هناك ثلاث جبهات. أعتقد ان هناك ربط بين الجبهة الإيرانية – السورية – حزب الله، وربما حتى مع السنوار. عندما تحدثتُ في الإذاعة كان لا يزال من غير الواضح من الذي وقف فعلًا من وراء القصف. كان واضحًا انه أسلوب عمل منظماتٍ فلسطينية، لكن هل ان من دفعها هو الإيراني أو حزب الله أو السنوار، حماس من غزة؟ كلما مر الوقت فإن الجداول الزمنية تجعل من الصعب التصديق انهم ردّوا خلال ساعتين على هجومٍ إسرائيلي. لذلك، اليوم، أعتقد – وبقدر ما فهمت هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي أيضًا – ان من قام بهذا القصف قام به بأمرٍ من حماس في غزة. وهذا أقل ارتباطًا بحزب الله.

ــ (V.O) ــ المذيعة: لكن لا يزال انه قام به بعد الهجوم في سوريا – أم لا؟

ــ (V.O) ــ يادلين: كلا، بل من جراء ما جراء في الحرم القدسي في التاسع من آب العبري. وما هي معضلة السنوار؟ السنوار نصّب نفسه المحامي عن القدس، أنه سيعمل ضد إسرائيل ردًا على كل عملٍ تقوم به ولا يعجب الفلسطينيين. لكن نفس هذا السنوار يتذكر جيدًا ما الذي حلّ به في عملية "حارس الأسوار". وهو يُجري مفاوضات شاملة مع إسرائيل، وهي غير مرئية لنا، للجمهور الإسرائيلي، بل وحتى لكم أنتم الصحفيين، وفي هذه المفاوضات السنوار لا يريد تسخين الحدود مع غزة. الردع الذي تحقق في عملية "حارس الأسوار" قوي جدًا، ولذلك الأكثر راحةً له..

ــ (V.O) ــ المذيعة: لا مشكلة لديه في تسخين الحدود الشمالية.

ــ (V.O) ــ يادلين: بالضبط.

* * *

التقرير الثامن – القناة: 13

*لماذا لم يعد الإيرانيون يخافون؟

المذيعة: /البروفيسور:

ــ (V.O) ــ المذيعة: لماذا لم يعد الإيرانيون يخافون؟

ــ (V.O) ــ البروفيسور عوزي رابي (مستشرق – جامعة تل أبيب): ذهب الخوف عنهم وهذا يتساوق مع موجات نقاش في النخب الإيرانية. في يوم الثلاثاء سيكون هناك رئيس جديد في إيران، إبراهيم رئيسي.. لا شك ان إيران شعرت، في ظل التطورات في المنطقة حيث يوجد الكثير من الفراغات، وهي ترى الولايات المتحدة على انها يمكن اللعب معها في موضوع الاتفاق النووي، ومن الممكن ان ما نراه في البحر هو أيضًا رسالة للأمريكيين انه من الأجدر إنجاز صفقة كيلا تحصل المزيد من الأمور الكثيرة كهذه. لكني اعتقد ان إيران ترتقي هنا مرحلة. لم أكن لأستخف بهذا، لأني أرى الساحة البحرية على انها الساحة الأكثر راحةً لإيران لتفعيل ردودٍ عقابية انتقامية ضد إسرائيل، سواء في موضوع لبنان وسوريا – ما حصل في الأسبوع الماضي مع عناصر حزب الله – أو في موضوع تهديد دول عربية. عمليًا، إيران تشخّص في الشرق الأوسط، على ضوء التطورات الأخيرة، قوى عظمى وكذلك قوى إقليمية..

ــ (V.O) ــ المذيعة: ما هي التطورات الأخيرة؟

ــ (V.O) ــ رابي: الولايات المتحدة مترددة وروسيا والصين أكثر نشاطًا ولديها معهما كلام، حوار واتفاقات وما شاكل..

ــ (V.O) ــ المذيعة: هل تريد روسيا التدخل في موضوع الهجمات في سوريا؟

ــ (V.O) ــ رابي: لا، لا، لكن روسيا ستمنح دعمًا كل مدة – نفس الحساب الإيراني. لذلك أعتقد ان إيران ترتقي المسرح مع فرضية عمل ما بأنها يمكنها الضغط أكثر، وهي تتجرأ أكثر، وتأخذ مجازفات، وهي تشدد خطها، لأنه بالنسبة لها هذا هو الوقت لحصد ثمار كل السياسة التي كانت.

* * *

البروفيسور عوزي رابي - مستشرق – جامعة تل أبيب











