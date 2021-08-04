مترجم: أمريكا على خطأ في كثير من الأحيان

مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط

مقابلة مع أناتول ليفن[1] يناقشه مايكل يونغ حول المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة بخصوص مشروع الشرق الأوسط الكبير وكيف أخطأت فيه.

مايكل يونغ: في كتابك "أمريكا محقة أم مخطئة: تشريح القومية الأمريكية"، وهو توقع رائع لسنوات دونالد ترامب، أنت تنظر إلى دعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" على أنه متأصل فيما تسميه "الخطاب القومي المتطرف" لأمريكا. ماذا تقصد وما المكانة التي تحتلها إسرائيل في الثقافة السياسية الأمريكية؟

أناتول ليفن: لقد نشأت الولايات المتحدة - أو على الأقل المؤسسة الأمريكية - على اعتبار إسرائيل جزءًا من الولايات المتحدة تقريبًا، أو على الأقل مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا بالثقافة والمجتمع والقيم. إنها تشبه إلى حد ما الطريقة التي اعتاد البريطانيون على رؤية أستراليا أو الروس التي ينظرون بها إلى صربيا. وكانت النتيجة أن أعداء ومنتقدي "إسرائيل" يُنظر إليهم تلقائيًا على أنهم أعداء للولايات المتحدة. ومع ذلك، قد يتغير هذا تدريجياً بين الليبراليين الأمريكيين - شاهد كتابات بيتر بينارت في صحيفة نيويورك تايمز. كان من المستحيل التعبير عن وجهات نظر مثله قبل عقد من الزمان.

يونغ: أحد أبعاد فك ارتباط الولايات المتحدة بالشرق الأوسط هو ما لا يمكن وصفه إلا بعلاقة مضطربة مع الإسلام - بمعنى أن هناك خطًا ثقافيًا متصوراً بين أمريكا والعالم الإسلامي. كيف ستلائم هذا مع فحصك للقومية الأمريكية، وماذا كانت عواقب ذلك على المسلمين في الولايات المتحدة؟



أناتول ليفن: لا أعتقد أن الولايات المتحدة تنفصل عن الشرق الأوسط. إنها تتراجع عن الاشتباك المكثف إلى حد كبير الذي نتج عن نهاية الحرب الباردة، وبدء "الحرب على الإرهاب"، وقبل كل شيء غزو العراق. تأتي علاقة الولايات المتحدة المعقدة بالإسلام جزئيًا من الاختلاف الحقيقي في القيم، ولكن أكثر من ذلك بكثير من الدوافع المتناقضة للولاء الأمريكي لـ"إسرائيل" (وهو أمر لا يحظى بشعبية مريرة بين معظم المسلمين ويجعلهم ينتقدون الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع) وتحالفات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية والأردن ودول إسلامية أخرى، الأمر الذي يتطلب موقفًا محترمًا تجاه الإسلام. أتوقع أن يستمر هذا التوتر لفترة طويلة قادمة.

يونغ: أنت لا تعتقد أن هناك فك ارتباط أمريكي بالشرق الأوسط، ولكن يبدو أن هناك دافعًا في المنطقة من قبل الدول لملء الفراغات التي فتحها الأمريكيون في السنوات الأخيرة. وهذا يشمل دولًا إقليمية غير عربية - تركيا وإيران وإسرائيل - بالإضافة إلى روسيا ودول عربية أكثر حزماً مثل الإمارات العربية المتحدة. هل كان بإمكان الولايات المتحدة التعامل بشكل أفضل مع الانتقال بعيدًا عن دورها المهيمن، وما هي عواقب مثل هذه الديناميكيات اليوم؟

أناتول ليفن: ليس انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط هو الذي خلق فرصًا لروسيا وإيران. بعد كل شيء، لطالما كان لروسيا مصالح مهمة في المنطقة، بينما كانت إيران هناك منذ 2500 عام أو نحو ذلك قبل ظهور الولايات المتحدة على الساحة. لقد تم خلق الفرص من خلال الكثير من التدخل الأمريكي الخاطئ - تدمير الدولتين العراقية والليبية ومحاولة الولايات المتحدة السخيفة لمحاربة الدولة الإسلامية والإطاحة بالنظام السوري في نفس الوقت. كل هذا خلق فرصة - قد تقول الحكومتان الروسية والإيرانية أنهما واجبهما - للتدخل.

كان بإمكان الولايات المتحدة بالتأكيد أن تتعامل مع انسحابها من التدخل المفرط أثناء رئاسة جورج دبليو بوش بشكل أفضل بكثير. وفوق كل ذلك، كان من الممكن أن ينطوي هذا على محاولة مبكرة وأكثر عزمًا للتقارب مع إيران. كان سيشمل أيضًا جهودًا أقوى للحد من نفوذ المملكة العربية السعودية وسلوكها، وبالطبع كان يمكن أن يستبعد انسحاب ترامب من المعاهدة النووية مع إيران. ترتبط أسباب هذا الفشل الأمريكي بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة وتأثير اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل" أكثر من ارتباطها بالمصالح القومية الأمريكية أو احتياجات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

يونغ: لقد غطيت باكستان وأفغانستان لصحيفة تايمز أوف لندن خلال الثمانينيات. مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، هل يمكنك أن تشرح كيف يمكن أن تصبح البلاد جبهة جديدة في التنافس الإقليمي في الشرق الأوسط، بحكم وجودها على حدود إيران؟

أناتول ليفن: قد تصبح أفغانستان جبهة جديدة في التنافس الإقليمي، لكن هذا غير مؤكد. تدرك معظم القوى الكبرى في المنطقة (بما في ذلك الهند الآن) الحاجة إلى إقامة علاقات عمل جيدة مع طالبان، طالما أن طالبان لا تهددهم من خلال دعم الإرهاب الدولي. تصر الهند، وهي محقة بالطبع، على أن معارضة طالبان للإرهاب الدولي المتمركز في أفغانستان يجب أن تشمل أيضًا معارضة الجماعات الإسلامية الباكستانية التي تستهدف الهند.

سيكون العامل الحاسم هو العلاقات بين بشتون طالبان والسكان الأفغان الإثنيون والعرقيون الآخرون. إذا عادت أفغانستان إلى الوضع قبل 11 سبتمبر 2001، عندما كانت طالبان في حالة حرب مع الشيعة الهازارا والأوزبك الأتراك، فمن المؤكد أن إيران وتركيا ستنجذبان إلى الجانب الآخر - خاصة إذا استأنفت المملكة العربية السعودية دعمها لطالبان كطريقة لمهاجمة إيران وتوسيع النفوذ الوهابي. من الناحية المثالية، يمكن أن ينجح الإجماع الإقليمي في الضغط على طالبان لاحترام الحكم الذاتي لمناطق الأقليات. لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث.

يونغ: في أيلول (سبتمبر) المقبل، سنحتفل بالذكرى السنوية العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. بالنسبة لك، ما هي الدروس الرئيسية التي يجب على الأمريكيين أن يستخلصوها من المواجهة التي دامت عقدين من الزمن مع الشرق الأوسط الكبير؟

أناتول ليفن: الدروس متعددة، وفي بعض الحالات تتكرر الدروس التي كان ينبغي على الولايات المتحدة تعلمها من أخطائها (وأحيانًا الجرائم) خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. الأول هو ألا تصبح مهووسًة بالعدو في اللحظة المعينة بحيث يؤدي ذلك إلى إغراق مصالح مهمة أخرى. ثانيًا، يجب أن تكون الولايات المتحدة حريصة على عدم السماح للإيمان بالشر المطلق للعدو بتبرير أفعاله الشريرة ودعم الأنظمة الشريرة. ثالثًا، من الضروري تمامًا عدم تجميع مجموعة من الدول والقوى المختلفة جدًا في العالم في معسكر عدو واحد يُزعم أنه متجانس. هذا ما فعلته الولايات المتحدة خلال العقود الأولى من الحرب الباردة (حتى الرئيس ريتشارد نيكسون قد زار الصين الشيوعية)، وكرر بوش هذا بشكل كارثي بمقاربته "محور الشر" واستخدامه الأحمق وغير الأخلاقي لأحداث 11 سبتمبر، لتبرير غزو العراق، والتي لا علاقة لها بتلك الهجمات.

تتمثل إحدى طرق تجنب هذا النوع من الخطأ وحماية المؤسسة الأمريكية ضد مثل هذا التلاعب في تنمية معرفة الخبراء الحقيقية بالدول والمناطق الرئيسية في العالم. كتب Daniel Ellsberg أنه عندما أرسلت الولايات المتحدة جيشها إلى جنوب فيتنام في عام 1965، لم يكن هناك مسؤول واحد في البنتاغون يمكنه أن يجتاز امتحانًا جديدًا في التاريخ الفيتنامي أو المجتمع أو الثقافة. ومن المخجل أن المسؤولين الأمريكيين الذين خططوا لغزو العراق كانوا على نفس القدر من الجهل بهذا البلد. بعد 20 عامًا من القتال في أفغانستان، يفتقر العديد من "الخبراء" الأمريكيين الذين يتحدثون عن البلاد إلى معرفة حقيقية بالمكان. وسط الهستيريا بشأن روسيا، تراجعت الدراسة الحقيقية لروسيا في الجامعات ومراكز الفكر الأمريكية. هذه ليست طريقة لقوة عظمى لإدارة استراتيجية عالمية فعالة.



[1] أناتول ليفن هو زميل أبحاث أول في روسيا وأوروبا وجنوب آسيا في معهد كوينسي للحكم المسؤول في واشنطن العاصمة. وهو مؤلف العديد من الكتب، بما في ذلك باكستان: بلد صعب (2011)، أمريكا على صواب أو خطأ: تشريح القومية الأمريكية (2004، ونُقح في 2012)، ومؤخراً، تغير المناخ والدولة القومية: حالة القومية في عالم متغير. في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عمل ليفن كصحفي، وكان مراسلًا لصحيفة التايمز اللندنية في جنوب آسيا والاتحاد السوفيتي السابق. فاز بجائزة جورج أورويل للكتابة السياسية عن كتابه "ثورة البلطيق: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والطريق إلى الاستقلال".

