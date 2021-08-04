الملك عبد الله يؤكد وقوف بلاده مع وحدة وإستقرار العراق ودعم جهود الحكومة لمكافحة الارهاب

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، وقوف بلاده إلى جانب العراق في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.

وكالة تبناك الإخبارية_ جاءت تصريحات ملك الأردن خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة عمّان امس الاثنين، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وتناول اللقاء مخرجات قمة بغداد الثلاثية التي عقدت مؤخراً، وسبل ترجمتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، خاصة جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

وقال بيان رئاسي إن اللقاء تطرق الى العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وأكد الملك عبد الله الثاني وقوف بلاده مع وحدة واستقرار العراق.