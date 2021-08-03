أرمينيا..البرلمان يعيد انتخاب نيكول باشينيان رئيسًا للوزراء

أعاد البرلمان الأرميني انتخاب نيكول باشينيان رئيسًا للوزراء، في أول جلسة له منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في حزيران/يونيو، وبالتزامن، وقّع الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان مرسوماً بتجديد تكليف باشينيان بمنصبه.

وكالة تبناك الإخبارية_ قد فاز حزب باشينيان "العقد المدني" في الانتخابات التشريعية بما يقرب من 54% من الأصوات، في اقتراع أُجري ضمن أجواء متوترة، بعد أشهر قليلة من الهزيمة العسكرية لأرمينيا أمام أذربيجان في السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

وادعى تحالف أحزاب المعارضة بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان حصول مخالفات انتخابية، وطالب المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج الانتخابات، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من قبله.

ودعا باشينيان لانتخابات مبكرة بهدف ترسيخ شرعيته ونزع فتيل الأزمة السياسية الخطيرة التي اندلعت في خريف 2020.

فبعد معارك استمرت ستة أسابيع وخلفت أكثر من 6500 قتيل، اضطرت يريفان إلى التنازل عن أراضٍ كانت تسيطر عليها منذ الحرب التي جرت في أوائل تسعينات القرن الماضي لصالح باكو.

ولا يزال رئيس الوزراء الذي أصبح رئيسًا للحكومة في 2018 بعد ثورة سلمية ضد النخب الفاسدة القديمة يتمتع بشعبية.