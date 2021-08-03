فيلم ایرانی يتأهل الى القسم الدولي لمهرجان اينونتا في ايطاليا

وسيعقد مهرجان إينونتا السينمائي الدولي الثالث والعشرين في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس برعایة الجمعية الثقافية السينمائية في لينولا بإيطاليا.

تاهل فيلم "ماندني" الایرانی من اخراج رحيم صدر الى قسم المسابقات في الدورة 23 لمهرجان إينونتا السينمائي الدولي بايطاليا.

وتاهل الفيلم القصير الذي أخرجه رحيم صدر من إنتاج شركة جادوي خيال للأفلام الى قسم المسابقات للدورة الثالثة والعشرين لمهرجان اينونتا السينمائى الدولي "Festival Internazionale Inventa Un Film" بإيطاليا في ظهوره الدولي الثاني.

ويتنافس 16 فيلما في القسم الدولي للمهرجان.

وسيعقد مهرجان إينونتا السينمائي الدولي الثالث والعشرين في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس برعایة الجمعية الثقافية السينمائية في لينولا بإيطاليا.