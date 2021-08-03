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سيستان وبلوشستان محافظة زاخرة بالنحاس في جنوب شرق ايران

واضاف ان المحافظة تعتبر مركز الصناعات التحويلية في للثروة السمكية وإنتاج الماركات المختلفة للأغذية المعلبة في البلاد.
رمز الخبر: ۵۵۰۵۵
تأريخ النشر: 03 August 2021

تستحوذ محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق ايران على احتياطيات كبيرة من النحاس مما تعتبر الى جانب محافظة كرمان من المناطق التي تزخر بمناجم النحاس في البلاد.

وأعلن رئيس دائرة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة سیستان وبلوجستان داود شهركي عن اكتشاف 500 مليون طن احتياطات جديدة من النحاس في المحافظة.

وقال شهركي يوم الاثنين في تصريح خاص لوكالة إرنا ، ان المحافظة تحظى باحتياطيات جيدة من التيتانيوم وتم اکتشاف 37 طناً من الذهب في سيستان وبلوجستان حتى الیوم.

واضاف ان عدة مشاريع كبرى تجري حاليا في قطاعات التعدين کالصلب والذهب والنحاس والمغنسيت بسیستان وبلوجستان مما ستؤدي إلى قفزة اقتصادية في المحافظة.

وقال ان صناعات مهمة کمجمع إيرانشهر للنسيج ومصنعي الأسمنت ومصنع نصرت آباد للنحاس ومصانع إنتاج الشباك السمكية التي تلبي 80٪ من احتياجات الصيادين بالبلاد الی جانب مصنع مبيدات الآفات من المصانع التي توجد فی المحافظة.

واضاف ان المحافظة تعتبر مركز الصناعات التحويلية في للثروة السمكية وإنتاج الماركات المختلفة للأغذية المعلبة في البلاد.

ويبلغ مخزون ايران من النحاس 3 بالمئة من المخزون العالمي ويعد منجم سرجشمه في مدينة كرمان المصدر الرئيسي للنحاس في ايران حيث يستحوذ علي نصف انتاج ايران من النحاس . وتعد صناعة النحاس إلي جانب صناعة الصلب والالمينيوم من الصناعات الإستراتيجية في ايران.

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