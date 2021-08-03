رئيس أكبر شركة زراعية روسية قابضة يدعو إلى التواجد في السوق الإيرانية

منطقة تشليابينسك هي منطقة صناعية وزراعية متطورة تقع على حدود أوروبا وآسيا وهي جزء من منطقة الأورال الاقتصادية الفيدرالية في روسيا.

دعا الكسندر بريستوف رئيس اكبر شركة زراعية وغذائية في منطقة الاورال الروسية الى الاستثمار المشترك والتعاون مع رجال الاعمال والشركات الايرانية الى جانب التواجد في السوق الايرانية.

وفي تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء على هامش الملتقى الثاني عشر بين روسيا والعالم الإسلامي ومعرض الحلال الرابع عشر الذي يحمل عنوان "معرض روسيا الحلال" في قازان، صرح ألكسندر بريستوف، بأن منطقتنا وإيران لديهما ظروف جيدة للغاية للتعاون، ولكن لم يتحقق مثل هذا الارتباط حتى الآن.

واضاف: خلال زيارة السفير الإيراني لدى موسكو لمعرضنا، وبالنظر للمحادثات والتنسيق الذي جرى، نأمل أن تقوم علاقتنا مع إيران في مجال تجارة المواد الغذائية.

وقال أن إيران لديها محاصل زراعية مطلوبة في روسيا، والعكس صحيح، حيث يمكننا إرسال الصناعات والمنتجات التي يحتاجها الشعب الإيراني إلى اسواقكم.

ألكسندر بريستوف الذي يترأس أكبر شركة زراعية قابضة في منطقة تشليابينسك جنوب الأورال، قال أن تعاون الدول في أوقات الأزمات الاقتصادية ، يكون مهم، لا سيما في صناعة الأغذية، وروسيا والدول المجاورة ومنطقة بحر قزوين، بما في ذلك إيران، بامكانها أن تستفيد من التعاون المشترك.

منطقة تشليابينسك هي منطقة صناعية وزراعية متطورة تقع على حدود أوروبا وآسيا وهي جزء من منطقة الأورال الاقتصادية الفيدرالية في روسيا.

السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي، كان قد زار الأجنحة الهامة لمعرض الحلال الرابع عشر بعنوان "روسيا حلال إكسبو" في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، وتحدث مع المسؤولين في الشركات والصناعات الغذائية الروسية ودول المنطقة المشاركة في المعرض وشرح القدرات المختلفة لإيران في مجال الزراعة وتربية المواشي واكد على تبادل التعاون.