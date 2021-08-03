وزارة الخارجية تستدعي السفير الروماني في طهران

من جانبه، تعهد السفير الروماني خلال اللقاء، بانه سينقل القضايا المطروحة واحتجاج طهران الى حكومة بوخارست فورا.

اعلنت الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الروماني في طهران على خلفية حادث سفينة "ميرسر ستريت".

واشار مساعد الوزير، مدير عام شؤون البحر المتوسط وشرق اوروبا في وزارة الخارجية الايرانية خلال هذا اللقاء، الى بيان وزارة الخارجية الرومانية والتهم الواهية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا انها مزاعم تفتقر لاي مصداقية قانونية ومرفوضة.

وطالب المسؤول بوزارة الخارجية الايرانية، سفير رومانيا في طهران لينقل احتجاج واستياء الجمهورية الاسلامية الايرانية شديد اللهجة بهذا الشأن الى المسؤولين في بلاده.

كما تم في هذا اللقاء التنويه الى مآرب بعض الدول الرامية لاثارة الفوضى والفلتان الامني على الصعيد الدولي، من خلال التواطؤ لهكذا ممارسات وضرورة التحلي باليقضة قبال مؤامرات تلك البلدان؛ وايضا التاكيد على سياسات ايران المبدئية والهادفة الى تامين الملاحة البحرية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الدولية.

من جانبه، تعهد السفير الروماني خلال اللقاء، بانه سينقل القضايا المطروحة واحتجاج طهران الى حكومة بوخارست فورا.