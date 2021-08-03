سفينة ايرانية تعلق في الوحل قبالة استراخان الروسية

واعلنت المنظمة الروسية للملاحة البحرية، ان السفينة الايرانية العالقة لم تكن محمّلة بالسلع عند وقوع الحادث كما لم يتعرض افراد طاقمها الـ 12 للاصابة.

علقت سفينة نقل ايرانية في الوحل قبالة ميناء استراخان الروسية في شواطئ بحر قزوين.

وافاد مراسل "ارنا" في موسكو، نقلا عن المنظمة الفدرالية الروسية للملاحة البحرية، ان سفينة النقل الايرانية "بايا" التي كانت في طريقها باتجاه ميناء استراخان الروسي، جنحت في الوحل قبالة قناة فولغا – كاسبييك، وعلى بعد 155 كلم من وجهتها الرئيسية.

وورد في هذا التقرير، ان الحادث لم يتسبب في اي تشقق داخل السفينة، وعليه لم يكن هناك اي تسرب للوقود.

واضاف البيان، ان حادث جنوح السفينة الايرانية لم يعرقل حركة السفن الاخرى في قناة فولغا.

وفي سياق متصل، اشارت وسائل اعلام روسية ان سفينة النقل الايرانية العالقة تعود الى شركة مازندران وقد ابحرت من ميناء اميراباد (شرق محافظة مازندران –شمال ايران).

واعلنت المنظمة الروسية للملاحة البحرية، ان السفينة الايرانية العالقة لم تكن محمّلة بالسلع عند وقوع الحادث كما لم يتعرض افراد طاقمها الـ 12 للاصابة.

واضاف المصدر نفسه، ان الشركة المالكة لسفينة بايا، ماضية في اجراءاتها لتعويم السفينة وانتشالها من الوحل.