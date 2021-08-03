النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

سفينة ايرانية تعلق في الوحل قبالة استراخان الروسية

واعلنت المنظمة الروسية للملاحة البحرية، ان السفينة الايرانية العالقة لم تكن محمّلة بالسلع عند وقوع الحادث كما لم يتعرض افراد طاقمها الـ 12 للاصابة.
رمز الخبر: ۵۵۰۵۱
تأريخ النشر: 03 August 2021

علقت سفينة نقل ايرانية في الوحل قبالة ميناء استراخان الروسية في شواطئ بحر قزوين.

وافاد مراسل "ارنا" في موسكو، نقلا عن المنظمة الفدرالية الروسية للملاحة البحرية، ان سفينة النقل الايرانية "بايا" التي كانت في طريقها باتجاه ميناء استراخان الروسي، جنحت في الوحل قبالة قناة فولغا – كاسبييك، وعلى بعد 155 كلم من وجهتها الرئيسية.

وورد في هذا التقرير، ان الحادث لم يتسبب في اي تشقق داخل السفينة، وعليه لم يكن هناك اي تسرب للوقود.

واضاف البيان، ان حادث جنوح السفينة الايرانية لم يعرقل حركة السفن الاخرى في قناة فولغا.

وفي سياق متصل، اشارت وسائل اعلام روسية ان سفينة النقل الايرانية العالقة تعود الى شركة مازندران وقد ابحرت من ميناء اميراباد (شرق محافظة مازندران –شمال ايران).

واعلنت المنظمة الروسية للملاحة البحرية، ان السفينة الايرانية العالقة لم تكن محمّلة بالسلع عند وقوع الحادث كما لم يتعرض افراد طاقمها الـ 12 للاصابة.

واضاف المصدر نفسه، ان الشركة المالكة لسفينة بايا، ماضية في اجراءاتها لتعويم السفينة وانتشالها من الوحل.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
العميد سريع في شبكة القنذع بمديرية نعمان المطلة على محافظة مأرب
بالصور:أطلال من الدولة على المرفأ المنكوب..
فوج إطفاء الضاحية:في 4 آب 2020 صوت انفجار مرفأ بيروت كان النداء
أرمينيا..البرلمان يعيد انتخاب نيكول باشينيان رئيسًا للوزراء
تونس..تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا
السيد خامنئي: الحرب الإعلامية للأعداء مستمرة للتأثير على الرأي العام ضد إيران
مستوطنون يقتحمون الاقصى بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي
إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السبت المقبل في ذكرى انتصار تموز الـ 2006
كاتبة سعودية ـ إماراتية في "إسرائيل اليوم" تدعو لإسقاط القيادة الفلسطينية
طائرة ومروحيتان للحرس الثوري تساهم في اطفاء الحرائق بتركيا
إيران تدخل اليوم عهد الرئيس رئيسي بعناوين الاقتصاد والتجاذب مع الغرب
الامين العام لمنظمة اوبك يشارك في مراسم اداء رئيسي اليمين الدستورية
بالصورة: ايران محط لسياح العالم وبلدٌ تمتاز بالجمال
العراق ... اغتيال قيادي بارز في الحشد الشعبي
المرفأ
مرشح تحالف الفتح الكعبي: إخراج القوات الأمريكية من العراق هو أولوية في برنامجنا الانتخابي
مناورات جوية مشتركة مع القوات الامريكية على وقع تصاعد التوتر بين موسكو والناتو
محافظ غزة: لم يكن يخطر ببالنا أن ينضم إلى أعدائنا أشقاء لنا من أبناء عروبتنا
غدا الثلاثاء .. مراسم تصديق حكم رئاسة الجمهورية في ايران
موقع بريطاني: رياضية أولمبية بجيش الاحتلال تشعل جدل المقاطعة
مهرجان يحوّل سانت بطرسبرغ الروسية إلى حفل تنكري كبير
وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا يتعهدان بالرد على هجوم السفينة الإسرائيلية
"الشباب والثقافة" تطلق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة
علماء آثار يكتشفون موقعا للحضارة الأشولية عمره 1.3 مليون عام
اليونان..عناصر الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق الغابات
جذب الشبان بالموسيقى والوجبات المجانية من أجل تلقي اللقاح
هدوء حذر في خلدة والجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار في المنطقة
زنكنة: انتاج الغاز بحقل بارس الجنوبي تضاعف بواقع مرتين ونصف
حركة "حماس" تثمن جهود الجزائر لطرد كيان الاحتلال من الاتحاد الإفريقي