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الغواصة (S-44) الألمانية العملاقة تصل قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية

أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم الاثنين، عن وصول الغواصة الألمانية "إس 44" إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية المصرية.
رمز الخبر: ۵۵۰۴۳
تأريخ النشر: 03 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ الغواصة العملاقة من طراز (209 / 1400) وهي ألمانية الصنع قادمة من ميناء "كيل" في ألمانيا، ووصلت مصر بعد أن أبحرت بطاقمها المصري.

ويمثل إنضمام الغواصة (S-44) تعزيزاً لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على المقدرات الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري، وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وفق المتحدث العسكري.

وجاء وصول الغواصة الألمانية طبقا للبرنامج الزمني المحدد بين الحكومتين المصرية والألمانية، والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى 2021.

وأكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن، في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة، أن القوات البحرية "تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائما في حماية سواحل مصر ومصالحها".

وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات وقوارب متعددة الحمولات والمهام، وذلك احتفالا بوصول الغواصة "إس 44".

وكانت القوات البحرية المصرية احتفلت في أواخر سبتمبر 2020 بتدشين الغواصة الرابعة "أس 44" من طراز "209 / 1400" ألمانية الصنع.

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات في توقيتات قياسية، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات.

وقال قائد القوات البحرية، خلال كلمة نشرتها صفحة المتحدث العسكري الرسمية على "فيسبوك" آنذاك، إن "مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة".


         

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