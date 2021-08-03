حركة الجهاد: تصريح عزام الأحمد لا يمثل راي شعبنا بحق ايران الداعمة له

دان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحد مع المعارضة الايرانية، وتصريحاته بعد هذا اللقاء.

وفي تصريح لوكالة تابناك للاخبار اليوم الاثنين، قال حبيب: بكل تأكيد تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بعد جلوسه مع المعارضة الإيرانية، هي تصريحات غير مسؤولة وتصريحات هوجاء كما هي كل تصريحاته سواء فيما يخص الشأن الإيراني أو حتى الشأن الفلسطيني.

واضاف: تصريحات عزام الأحمد معروفة لدى الشارع الفلسطيني ورغم ذلك نحن نقول أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي جمهورية داعمة لحقنا ولقضيتنا الفلسطينية منذ أن قامت الثورة الإسلامية في إيران.

واعلن ان الثورة الإسلامية ازالت "العلم الإسرائيلي ووضعت مكانه العلم الفلسطيني وأعطت سفارة لمنظمة التحرير الفلسطينة، فهي دولة صديقة ودولة داعمة ومؤيدة لحقنا الفلسطيني وتصريحات عزام الأحمد حقيقة تأتي في عكس هذا السياق وفي عكس هذا المسار مع الجمهورية الإسلامية في ايران."