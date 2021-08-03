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حركة المجاهدين:العدو الصهيوني يحيك مؤامرة ضد محور المقاومة

رمز الخبر: ۵۵۰۴۱
تأريخ النشر: 03 August 2021

قال القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز ان العدو الصهيوني يحيك مؤامرة ضد محور المقاومة، مؤكدا انها ستفشل.

وفي تصريح لوكالة تابناك للاخبار اليوم الاثنين، اضاف عزيز "نحن نرى أن تصريحات عزام الأحمد إنما هي تصريحات مرفوضة وغير مقبولة لنا كمقاومة فلسطينية ولشعبنا الفلسطيني ولا تمثل إلا نفسه ولا تمثل مقاومتنا الفلسطينية ومواقفها التي تؤيد المقاومة في كل الجبهات ومحور المقاومة".

واكمل: نحن نرى بأن هذا العدو الصهيوني وأن هذه المؤامرة التي تحاك ضد محور المقاومة إنما هي لا تخدم لا شعبنا الفلسطيني ولا قضيتنا الفلسطينية ولا تخدم محور المقاومة وإنما محور المقاومة اليوم كله متماسك فيما بينه من أقصاه إلى أقصاه.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ​عزام الأحمد قد اكد في كلمة له امس في مؤتمر ​حركة فتح​ إقليم ​لبنان​ "مؤتمر القرار الوطني الفلسطيني المستقل - دورة الشهيد القائد ​صائب عريقات​"، في ​السفارة​ فلسطين في ​بيروت​، استعداد فتح وفصائل المنظمة لخوض ​الانتخابات​ الفلسطينية على كافة ​الاراضي الفلسطينية​، لافتاً الى انه لن تكون هناك انتخابات بدون القدس.

وأضاف: "نحن اعتدنا وتربينا على قرارنا المستقل ولم نكن يوما في سياسة المحاور والتدخل في شؤون الاخرين، وكنا دائما مع من يقف الى جانب قضيتنا وكان شعارنا الدائم تمتين الوحدة الوطنية".

ولفت الى "محاولات لتصفية القضية الفلسطينية برمتها من خلال هدم قلعتها "فتح" من داخلها وبالتالي ضرب منظمة التحرير الفلسطينية، واستعمال سلاح الفرقة وبث روح اليأس والاحباط في صفوفنا وصفوف شعبنا من خلال الحرب النفسية الشرسة التي تقودها الصهيونية والولايات الاميريكية المتحدة وكل المتحالفين معهم".

وأشاد بجهود الجاليات الفلسطينية حول العالم في "اسناد نضال شعبنا وخاصة في الولايات المتحدة الاميركية حيث كان لجاليتنا بالتعاون والتنسيق مع الجاليات العربية والاسلامية وحركة المقاطعة، دورا كبيرا في التأثير على الرأي العام الأميركي لمصلحة القضية الفلسطينية".

         

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