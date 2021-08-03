الشعبية تدين لقاء عزام الاحد مع المعارضة الايرانية: نحن مع ايران التي تساند شعبنا

اعبتر القيادي في الجبهة الشعبية حسين منصور ان ما حدث من لقاءات من قبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد "مع المعارضة الإيرانية التي تعادي الشعب الفلسطيني وتنسق وتطبق مع الكيان الصهيوني هو موقف يعبر عن عزام الأحمد فقط ولا يعبر عن الشعب الفلسطيني".

وفي تصريح لوكالة تابناك للاخبار اليوم الاثنين، اضاف منصور: نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدنا على هذا الموقف أننا مع الجمهورية الإيرانية التي تساند المقاومة، تساند الشعب الفلسطيني، تساند الثورة الفلسطينية منذ البدايات، وما زالت مستمرة.

واردف: أما هذه اللقاءات التي تتآمر على القضية الفلسطينية وتتآمر على المقاومة وعلى كل من يعادي الإمبريالية الأمريكية ويعادي الكيان الصهيوني، فنحن ندين هذه اللقاءات ونعتبرها خارج عن الموقف الوطني الفلسطيني.