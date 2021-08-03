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تم التحديث في:
18:31
Tuesday 03 August 2021
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النص الأصلي
فارسی
العربیه
صفحه نخست
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عمومی
۱۸۳
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المرفأ
رمز الخبر:
۵۵۰۳۸
تأريخ النشر:
03 August 2021
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