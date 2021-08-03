حزب الله يشيع الشهيدين المظلومين علي شبلي ومحمد أيوب

وكالة تبناك الإخبارية_ موكبُ التشييعِ انطلقَ من حسينيةِ البلدة حيثُ أدت ثلةٌ من المجاهدينَ قسمَ البيعةِ والعهدَ بالبقاءِ على نهجِ الشهداء.

بعدَها جابَ الموكبُ شوارعَ البلدةِ وصولاً إلى جبانتها حيثُ أمَّ رئيسُ لقاءِ علماء صور الشيخ علي ياسين الصلاةَ على الجثمانِ الطاهر قبلَ أن يوارى في الثرى إلى جانبِ من سبقَه من الشهداء.

وفي بلدة اللبوة البقاعية شيع حزب الله وبلدة اللبوة الشهيد المغدور علي محمد حوري، الذي قضى برصاص الغدر في خلدة.

وقبل اداء الصلاة على جثمان الشهيد وموراته الثرى، ادى له ثلة من المجاهدين القسم والعهد، وطالب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر مؤسسات الدولة بإنصاف الشهداء عبر الاسراع في تحديد مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقاء القبض عليهم، مؤكدا بان المقاومة لا تضييع البوصلة.