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الحلبوسي ونظيره الأردني يؤكدان أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء الأدرني عبد المنعم العودات، اليوم الاثنين، أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
رمز الخبر: ۵۵۰۳۲
تأريخ النشر: 02 August 2021

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقى "تابناك"نسخة منه،أن الاخير "التقى نظيره الأردني عبد المنعم العودات في العاصمة الأردنية عمّان، وبحضور وفد نيابي".

وأضاف أن "الحلبوسي والوفد المرافق له عقدوا اجتماعاً في مقر مجلس النواب الأردني حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد، ودعم الاستثمار والمستثمرين في كلا البلدين، والتعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا".

وأكدت المباحثات، وفقا للبيان، "أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية في المحافل الدولية كافة".

وثمّن الحلبوسي دعم الاردن والملك عبد الله الثاني للعراق "في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار".

من جهته، عبَّر رئيس مجلس النواب الأردني عن أن "موقف الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً للعراق ووحدة شعبه وسيادته على كامل أراضيه، مهنئاً باسم الشعب ومجلس النواب الأردني الشعبَ العراقي والقوات العراقية بقدرتها على مواجهة الإرهاب وتحقيق الانتصار، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة."

         

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