زنغنه: الحظر خفض عائدات النفط بمقدار 100 مليار دولار

اعتبر وزير النفط الايراني بيجن زنغنه ان "الحظر تسبب بحرماننا من 100 مليار دولار من عائدات النفط حيث تم منع تصدير النفط الإيراني في الحكومة الثانية عشرة بالتزامن مع عودة فرض الحظر على إيران."

وكالة تبناك الإخبارية_ اضاف زنغنه اليوم الاثنين في اجتماع الرئيس روحاني بكبار المدراء في حكومته، ان "فترة الحكومة الثانية عشرة كانت صعبة للغاية، وأنا كمواطن ايراني مدين إلى الأبد لروحاني، الذي حال دون ادراج ايران تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يعد خدمة عظيمة وتاريخية للشعب الإيراني".

واشار وزير النفط الى إن "تصدير المنتجات البترولية في هذه الحكومة لايمكن قياسها بالفترات السابقة قبل الحظر،" موضحا انه "في فترة ما قبل الحظر، كان لدينا إعفاء لتصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام، لكن في هذه الفترة ( الحكومة الـ12) لم يكن لدينا إعفاء لتصدير النفط الخام أو مكثفات الغاز أو المنتجات البتروكيماوية، ولا حتى برميل أو طن واحد."

واكد زنكنه أنه "منذ بداية الحظر بات واضحا بأننا سنحقق عجزا في التجارة الخارجية بقيمة 50 مليار دولار سنويا، حيث أن الحظر تسبب بحرماننا 100 مليار دولار من عوائد النفط،" مؤكدا أن الهدف من الحرب الاقتصادية لم يكن انهيار الاقتصاد بل انهيار النظام.