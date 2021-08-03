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حماس: الإدارة الأمريكية تحولت لشريك حقيقي وفعلي في العدوان على شعبنا

رمز الخبر: ۵۵۰۱۹
تأريخ النشر: 02 August 2021

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، ان "قرار الولايات المتحدة بارسال صفقة كبيرة من الأسلحة للكيان الصهيوني تشجيع لها على استمرار عدوان على شعبنا وعلى أمتنا العربية والإسلامية".

وفي تصريح لوكالة تابناك للاخبار اليوم الاثنين، اضاف قاسم: هذا غطاء جديد للاحتلال كي يمارس عدوانه ويصادر الأرض وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية ويواصل الحصار على قطاع غزة وقصفه على لبنان وسوريا وعدوانه على الأمة بفعل هذه الأسلحة.

واستطرد قائلا: لذلك الإدارة الأمريكية تتحول إلى شريك حقيقي وفعلي في العدوان على شعبنا وأمتنا.

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