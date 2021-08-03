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حزب الله يشيّع الشهيد علي شبلي وقيادة الجيش تعلن توقيف أحد المتورطين في إطلاق النار بخلدة

شيّع حزب الله الشهيد المغدور علي شبلي الذي ارتقى مساء السبت على يد رجل من عشائر "عرب خلدة" في لبنان، خلال حفل زفاف في منطقة الجية، على خلفية "قضية ثأر".
رمز الخبر: ۵۵۰۱۸
تأريخ النشر: 02 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية: ووري جثمان الشهيد شبلي الثرى في جبانة بلدته كونين في جنوب لبنان ضمن مراسم تشييع مهيب شارك به المئات.

وكان من المقرر أن يُشيّع جثمان شبلي يوم امس الاحد، الا ان موكب التشييع الذي انطلق من بيروت باتجاه دارة الشهيد في خلدة تعرض لكمين مسلح اذ أطلق قناصة الرصاص على المشيعين.

وقال المشيّعون إنهم تعرضوا لكمين من قبل مسلحين، أطلقوا الرصاص على المشاركين في موكب تشييع الشهيد شبلي لدى وصولهم إلى أمام دارة شبلي في خلدة، ما أدى الى استشهاد 3 أشخاص وجرح آخرين.

الى ذلك، أعلن حزب الله استشهاد عدد من مشيعي الشهيد علي شبلي وسقوط عدد من الجرحى، بعد أن تعرض موكب الجنازة إلى كمين مدبر والى اطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في منطقة خلدة.

وأكد الحزب في بيان امس الاحد "متابعة قيادة حزب الله للموضوع باهتمام كبير ودقة عالية"، مؤكدا أن القيادة "تطالب الجيش والقوى الامنية بالتدخل الحاسم لفرض الامن والعمل السريع لايقاف القتلة المجرمين واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة".

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، عن توقيف أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل بتاريخ 1/8/2021 باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة.

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