النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۹مشاهدات
‍ پ
وزير الخارجية العراقي من نيويورك:

الجميع أمام مسؤولية مواجهة التحدي الإرهابي العالمي

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الجميع أمام مسؤولية مواجهة التحدي الإرهابي العالمي.
رمز الخبر: ۵۵۰۱۷
تأريخ النشر: 02 August 2021

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أمس الاحد، تلقی "تابناك"نسخة منه،أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين اختتم زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية بلقاء السفراء العرب الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجرى خلال اللقاء استعراض مُجمَل الأوضاع التي تشهدها عُمُوم المنطقة والعالم".

وأكد حسين، بحسب البيان، "أهمية التعاون، والتنسيق، والحفاظ على المُشترَكات التي تجمع الشُعُوب العربيّة، والابتعاد عن المُحاوَلات التي تسعى لتمزيق الصفِّ العربيّ"، مشيراً إلى أنَّ "الإرهاب اليوم يطال بلدان العالم المختلفة؛ ممّا يجعل الجميع أمام مسؤوليّة مُواجَهة هذا التحدِّي الإرهابي العالمي".

ودعا حسين إلى دعم العراق في حربه ضدَّ إرهابيِّي داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقـيّة، مُنوّهاً بأنَّ "القوات المسلحة، وأبناء الحشد الشعبيّ، والعشائر، والبيشمركة يُحقـِّقون انتصارات كبيرة ضدَّ الإرهاب".

وشدّد على أنَّ "العراق عازم على الاستمرار في مدِّ الجُسُور مع دول العالم كافة، وتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، ويتجنـَّب الدخول في سياسة المحاور، والتقاطعات الإقليميّة والدوليّة".

وأكد أنَّ "الدبلوماسيّة العراقـيّة تعتمد لغة الحوار في حلّ كلّ الخلافات التي تواجه العراق، وتستثمر علاقاتها في الأمم المُتحِدة، وجامعة الدول العربيّة والمنظمات الدوليّة كافة؛ للحفاظ على وحدته، وسيادته".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
فوج إطفاء الضاحية:في 4 آب 2020 صوت انفجار مرفأ بيروت كان النداء
أرمينيا..البرلمان يعيد انتخاب نيكول باشينيان رئيسًا للوزراء
تونس..تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا
السيد خامنئي: الحرب الإعلامية للأعداء مستمرة للتأثير على الرأي العام ضد إيران
مستوطنون يقتحمون الاقصى بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي
إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السبت المقبل في ذكرى انتصار تموز الـ 2006
كاتبة سعودية ـ إماراتية في "إسرائيل اليوم" تدعو لإسقاط القيادة الفلسطينية
طائرة ومروحيتان للحرس الثوري تساهم في اطفاء الحرائق بتركيا
إيران تدخل اليوم عهد الرئيس رئيسي بعناوين الاقتصاد والتجاذب مع الغرب
الامين العام لمنظمة اوبك يشارك في مراسم اداء رئيسي اليمين الدستورية
بالصورة: ايران محط لسياح العالم وبلدٌ تمتاز بالجمال
العراق ... اغتيال قيادي بارز في الحشد الشعبي
مسؤول برلماني إيراني: الاسرائيليون هم من يقف وراء استهداف السفينة التجارية في بحر عمان
الخارجية ترد على اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي التي لا اساس لها ضد إيران
مناورات جوية مشتركة مع القوات الامريكية على وقع تصاعد التوتر بين موسكو والناتو
مرشح تحالف الفتح الكعبي: إخراج القوات الأمريكية من العراق هو أولوية في برنامجنا الانتخابي
محافظ غزة: لم يكن يخطر ببالنا أن ينضم إلى أعدائنا أشقاء لنا من أبناء عروبتنا
المرفأ
غدا الثلاثاء .. مراسم تصديق حكم رئاسة الجمهورية في ايران
موقع بريطاني: رياضية أولمبية بجيش الاحتلال تشعل جدل المقاطعة
مهرجان يحوّل سانت بطرسبرغ الروسية إلى حفل تنكري كبير
وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا يتعهدان بالرد على هجوم السفينة الإسرائيلية
"الشباب والثقافة" تطلق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة
علماء آثار يكتشفون موقعا للحضارة الأشولية عمره 1.3 مليون عام
اليونان..عناصر الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق الغابات
جذب الشبان بالموسيقى والوجبات المجانية من أجل تلقي اللقاح
هدوء حذر في خلدة والجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار في المنطقة
زنكنة: انتاج الغاز بحقل بارس الجنوبي تضاعف بواقع مرتين ونصف
حركة "حماس" تثمن جهود الجزائر لطرد كيان الاحتلال من الاتحاد الإفريقي