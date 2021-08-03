أهالي ضحايا انفجار المرفأ للاصوات التي تطالب بالتحقيق الدولي: كلنا ثقة بالقضاء اللبناني

وفقا لما أفادته وكالة تابناك للأنباء ـ لمناسبة مرور الذكرى السنوية على الانفجار الذي هز لبنان ونتج عنه 214 ضحية بحسب الاحصاءات الرسمية واكثر من 6500 جريح، اكدت جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تمسّكهم بمعرفة حقيقة ما جرى.

واكد عضو جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت محي الدين اللادقاني الذي استشهد والده محمد اللادقاني بعد تعرّضه لاصابةٍ بالغة بقي على اثرها 31 يوماً في العناية المشددة ليفارق بعدها الحياة، رضا الاهالي عن مسار التحقيقات التي يقوم بها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وثقتهم به، مشدداً على ان القاضي يعمل وفق الاصول القانونية بعيداً من السياسية اللبنانية.

واستغرب اللادقاني في تصربح لوكالة تابناك، رفض بعض الكتل النيابية رفع الحصانات للمضي قدماً بالتحقيق، مشيراً الى ان الذهاب بالملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء امر مستغرب من دون نتيجة معتبراً ان مسار التحقيق سيكون مسيّساً، لاسيما ان هناك سبع نواب من ضمن اعضاء هذا المجلس، بالتالي لا عدالة باصدار الحكم، مؤكداً اصرار الاهالي على البقاء الملف في القضاء العدلي.

من جهته اشار رئيس جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت كيان طليس وهو شقيق الشهيد محمد طليس الذي كان يعمل في شركة شحن في المرفأ، الى انهم كأهالي يطالبون باستمرار الوصول الى العادلة وحقيقة الانفجار.

وجدد طليس تأكيد ثقتهم بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فهو يعمل بالاطر القانونية من دون ثغرات، وبالنسبة لاصوات المطالبة بتحقيق دولي، شدد على ان القاضي بيطار يقوم بواجباته على اكمل وجه، قال نحن رأينا بعد 15 عاماً من محكمةٍ دولية لم تظهر اي حقيقة.