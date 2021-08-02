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اللقاء الرابع بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي اليوم

يُعقد اليوم اللقاء الرابع بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس ‏الجمهورية ميشال عون في سياق محاولات انهاء مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف ‏والمذاهب والتوصل الى حل لعقدتي حقيبتي الداخلية والعدل لتبدأ مرحلة اسقاط الاسماء ‏على الحقائب.
رمز الخبر: ۵۵۰۱۴
تأريخ النشر: 02 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضح الرئيس المكلف، في ختام يوم طويل من الاتصالات التي أجراها، ان الجو بينه وبين الرئيس عون ايجابي الى اقصى الحدود، متمنيًا ان يستمر هذا النفَس الايجابي ، لان الناس تريد حكومة تعمل بالحد الادنى على بدء معالجة الملفات الموجعة كالكهرباء والغلاء والمحروقات".

كما أكد إصراره على ان يكون الوزراء المقترحون للوزارات التي لها علاقة بالانتخابات النيابية من اصحاب السمعة الطيبة والصدقية والكفاءة، مع حفظ التوازنات المعروفة في البلد، لأن تعاطي السلطة مع الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون المفصل الاساسي في استعادة ثقة اللبنانيين أولاً وفي بعث رسالة ايجابية الى المجتمع الدولي من شأنها ان تؤمن للبنان دعما ومؤازرة هو بامس الحاجة اليهما في مرحلة النهوض من الكبوة التي يعاني منها".

وكان الرئيس المعتذر سعد الحريري قدر فشل في تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب منذ 9 أشهر تقريباً، واعتذر في منتصف الشهر الحالي، ما فتح الباب أمام استشارات نيابية جديدة وتكليف ميقاتي.

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اللقاء الرابع بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي اليوم
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