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وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا يتعهدان بالرد على هجوم السفينة الإسرائيلية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يدين استهداف سفينة "ميرسر ستريت"، ويعد بالتنسيق مع حلفاء بلاده، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يصف الهجوم بأنه كان "متعمَّداً ومقصوداً".
رمز الخبر: ۵۵۰۱۲
تأريخ النشر: 02 August 2021

أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيانٍ أصدره، الهجوم على سفينة "ميرسر ستريت"، واصفاً إياها بـِ "السفينة التجارية التي كانت تمرُّ بسلامٍ شماليَّ بحر العرب في المياه الدولية".
وقال وزير الخارجية الأميركية إنَّه "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقةٍ بأنَّ إيران نفذَّت هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين، باستخدام طائرةٍ مسيَّرةٍ انتحارية". وأضاف أنَّ هذه "قدرةٌ مميتةٌ تستخدمها بشكلٍ متزايدٍ في جميع أنحاء المنطقة".
وتابع بلينكن في بيانه أنَّه "لا يوجد مبررٌ لهذا الهجوم الذي يتبع نمطاً من الهجمات والسلوك العدواني، ويهدِّد حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، كما يهدِّد النقل البحري والتجارة الدولية، وحياة من كانوا على متن السفن المعنية".
وأوضح بلينكن أنَّ الولايات المتّحدة تعمل مع شركائها للنظر في الخطوات المقبلة التي سيتخذونها، كما أنها ستتشاور مع حكومات المنطقة والحكومات خارجها "بشأن الردِّ المناسب، والذي سيكون وشيكاً".
من جهته قال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، اليوم الأحد، إنَّ "الهجوم الذي قتل فيه أحد مواطنيه بالإضافة إلى مواطن روماني غير مشروع".
وأوضح راب أنَّ "الهجوم كان متعمَّداً ومقصوداً، وانتهكت إيران به القانون الدولي"، مشيراً إلى أنَّ بلاده "تعمل مع شركاء دوليين للرد على هذا الهجوم"، الذي وصفه بـِ"غير المقبول".
وتابع راب أنه "على إيران التوقف عن هذه الهجمات، والسماح للسفن البحرية المرور بموجب القانون الدولي".
وأول أمس الجمعة، أكّد موقع "درياد" للأمن البحري ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية من حدوث استهدافٍ لسفينة إسرائيلية في خليج عُمان بواسطة طائرة مسيرة.

المصدر:الميادين نت 

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