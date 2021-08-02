اوليانوف: الاتفاق النووي يجب احياؤه وفق صيغته الاولى

وقال اوليانوف في تصريح ادلى به لصحيفة "ايزفستيا": رغم ان الموعد الدقيق لانطلاق الجولة السابعة لمفاوضات "فيينا" لاحياء الاتفاق النووي غير محدد لغاية الان الا ان هذه المفاوضات ستجري بعد اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي.

واضاف: لقد توقفنا منذ 20 يونيو وكان من المقرر ان تستانف المفاوضات بعد 10 ايام الا ان هذا الامر لم يحدث وفي الوقت الحاضر نعرف فقط انها ستستانف بعد مراسم اداء اليمن للرئيس الايراني الجديد. مراسم اداء اليمن ستجري يوم 5 اغسطس وليس معلوما لغاية الان متى ستستانف المفاوضات بعد ذلك.

وحول موقف ايران في ظل حكومة الرئيس رئيسي قال اوليانوف: لا اعلم اي تغييرات ستطرا على موقف ايران بعد مجيء الرئيس الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة.

واكد المندوب الروسي ضرورة احياء الاتفاق النووي بصيغته الاولى وقال: من غير الممكن الوصول الى اتفاق جديد مع ايران.

وتابع قائلا: اننا نعتقد بانه لا بديل عن احياء الاتفاق النووي بصيغته الاولى. ان كل التكهنات حول البدء من جديد وكتابة اتفاق جديد هي مجرد اوهام. مثل هذا الامر لن يتحقق لا الان ولا في وقت اخر. ينبغي علينا التحرك الى اساس الحقائق وان المهمة الرئيسية هي احياء الاتفاق النووي بصيغته الاولى على وجه السرعة.

يتبع

