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موقع بريطاني: رياضية أولمبية بجيش الاحتلال تشعل جدل المقاطعة

وأشار تقرير "ميدل إيست آي"، إلى احتفاء جيش الاحتلال بـ"أفيشاغ"، لا سيما أنها أو جندية تفوز بميدالية أولمبية.
رمز الخبر: ۵۵۰۱۰
تأريخ النشر: 02 August 2021

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا يسلط الضوء على عودة رياضية تايكواندو إسرائيلية، فازت بميدالية أولمبية في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى جيش الاحتلال، وسط احتدام المناقشات عبر وسائل التواصل حول ما إذا كان ينبغي على الرياضيين مقاطعة المباريات التي تجمعهم برياضيي الاحتلال.

وفازت الإسرائيلية "أفيشاغ سيمبيرغ" بالميدالية البرونزية في فئة 49 كغم للسيدات، وعادت بعد ذلك إلى الخدمة الفعلية في قاعدتها العسكرية بقيادة "الجبهة الداخلية"، حيث استقبلها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي.

وأشار تقرير "ميدل إيست آي"، إلى احتفاء جيش الاحتلال بـ"أفيشاغ"، لا سيما أنها أو جندية تفوز بميدالية أولمبية.

وأرفق حساب للجيش، في هذا الإطار، مقطع فيديو للرياضية وهي تزور مقر الجيش في "ألون"، وهي مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وأثار ذلك رد فعل غاضب من ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

وكتب أحد الفلسطينيين: "أتطلع إلى يوم تُمنع فيه "إسرائيل" من الألعاب الأولمبية بسبب هذا الواقع المثير للاشمئزاز".
وقالت الصحفية يمنى باتيل: "أطلق زملاؤها في الجيش النار وقتلوا فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 12 عاما"، في إشارة إلى أنباء مقتل طفل برصاص القوات الإسرائيلية شمال غربي الخليل يوم الأربعاء.
"القضية الفلسطينية أكبر من الرياضة"

ولفت العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هذا التطور أظهر سبب اختيار بعض الرياضيين الانسحاب من المنافسة الأولمبية ضد إسرائيليين.

وقالت الناشطة عبير الخطيب: "عادت إلى قاعدتها لاستئناف أولمبياد القمع العنصري على الفلسطينيين".

وأضافت: "انظر، هذا هو سبب انسحاب الرياضيين السودانيين والجزائريين من الأولمبياد. إنهم يرفضون إضفاء الشرعية على المعتدين، ليس [لأنهم] معادون للسامية".
وفي الأسبوع الماضي، انسحب لاعب الجيدو الجزائري فتحي نورين من طوكيو 2020، لتجنب مواجهة محتملة مع الإسرائيلي توهار بطبول في منافسات الرجال تحت 73 كغم.

وقال نورين: "لقد عملنا بجد للتأهل للألعاب، لكن القضية الفلسطينية أكبر من كل ذلك".

وأضاف: "موقفي ثابت من القضية الفلسطينية، وأنا أرفض التطبيع، وإذا كلفني ذلك الغياب عن الألعاب الأولمبية، فإن الله سيعوضني".

ومنذ ذلك الحين، تم إيقاف اللاعب الرياضي ومدربه من قبل الاتحاد الدولي للجودو، وسيواجهان إجراءات تأديبية.

وخرج لاعب الجودو الثاني السوداني محمد عبد الرسول من المنافسة أيضا. ولم يعلق المسؤولون السودانيون على الفور على سبب انسحابه.

وكان السودان من بين عدد من الدول العربية التي عمدت إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال العام الماضي.

المصدر: عربي 21

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