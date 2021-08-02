زنكنة: انتاج الغاز بحقل بارس الجنوبي تضاعف بواقع مرتين ونصف

ولفت وزير النفط، الى أن عملية انتاج الغاز، في المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، ستبدا بنهاية العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2022).

أكد وزير النفط "بيجن زنكنة": ان حجم انتاج الغاز الطبيعي في حقل بارس الجنوبي المشترك (جنوب البلاد)، سجّل زيادة بواقع ضعفين ونصف خلال السنوات الثماني الماضية، وقد بلغ في الوقت الحاضر 700 مليون متر مكعب يوميا.

جاء ذلك خلال تصريحات وزير النفط الايراني الصحفية، على هامش مراسم تدشين عدد من المشاريع التنموية برعاية رئيس الجمهورية، الاحد في محافضة اصفهان (وسط).

واوضح زنكنة، ان الحكومة الايرانية استثمرت على مرّ السنوات الاخيرة مايبلغ 25 مليار دولار في حقل بارس الجنوبي؛ "وقد تمكنّا عبر زيادة الانتاج لدى هذا الحقل وسائر حقول الغاز الطبيعي الايرانية، ان نحطم الرقم القياسي بواقع الف مليون متر مكعب في مجال انتاج الغاز الطبيعي داخل البلاد".

واضاف، ان الانجازات الناجمة عن برامج وزارة النفط البنيوية خلال ثمانية اعوام مضت، لم تقتصر على زيادة انتاج الغاز الطبيعي فحسب وانما تضمنت المشاريع البتروكيمياوية وعمليات التكرير في حقل بارس الجنوبي، وبالتالي زيادة حجم صادرات البلاد بواقع 90 في المئة، وايضا 80 بالمئة زيادة في مجال تحويل الغاز الى محطات انتاج الطاقة.

كما نوه زنكة، الى ان جميع المراحل المحددة لتطوير حقل بارس الجنوبي انجزت خلال السنوات الثماني الماضية، باستثناء المرحلة الحادية عشرة والتي كانت قد دخلت حيز التنفيذ بالتعاون مع الطرفين الفرنسي والصيني، لكنهما انسحبا ليواصل الجانب الايراني لوحده العمل في هذا المشروع.

ولفت وزير النفط، الى أن عملية انتاج الغاز، في المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، ستبدا بنهاية العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2022).

المصدر: إرنا