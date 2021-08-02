الدفاع الايرانية تشارك في اطفاء الحرائق جنوب تركيا

وفي وقت سابق ، اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن تعازيه لتركيا حكومة وشعبا ، قائلا إن التسهيلات الإيرانية ستكون متاحة لأشقائه وشقيقاته في تركيا.

اعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة ، محمد فرازمند، بأن طائرة الإطفاء التابعة لوزارة الدفاع الايرانية من طراز ايلوشين شاركت في عملية إطفاءحرائق الغابات جنوبي تركيا.

وأضاف فرازمند في تغريدة نشرها مساء السبت : مروحيات الإطفاء التابعة لوزارة الدفاع ستشارك أيضًا في هذه العملية الإغاثية اعتبارًا من يوم غد".

وأضاف السفير الإيراني لدى تركيا: لن يتخلى الجيران عن بعضهم البعض.

وفي وقت سابق ، اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن تعازيه لتركيا حكومة وشعبا ، قائلا إن التسهيلات الإيرانية ستكون متاحة لأشقائه وشقيقاته في تركيا.

كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، سعيد خطيب زادة، عن أسفه لاندلاع حرائق الغابات في تركيا ، وقال إن إيران مستعدة لمساعدة هذا البلد.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت 6 ولايات جنوبي البلاد مناطق منكوبة جراء عشرات الحرائق التي اندلعت في الأيام الماضية، وقال مسؤولون أتراك إن هناك شكوكا حول سبب اندلاع كثير من الحرائق في وقت متزامن، وتباشر السلطات الأمنية والقضائية تحقيقات بهذا الشأن.

وقال الرئيس التركي -في تغريدة على حسابه في تويتر- إن ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة وعثمانية أعلنت مناطق منكوبة جراء الحرائق، وتعهد أردوغان بأن تواصل السلطات "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره".

وحتى مساء أمس الجمعة، أسفرت تلك الحرائق عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، في حين تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها، إذ قال وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي -في تغريدة هذا الصباح في حسابه على تويتر- إن السلطات سيطرت على 88 من أصل 98 حريقا بين 28 و31 من الشهر الحالي. وأضاف الوزير التركي أن الجهود مستمرة بتفان للسيطرة على الحرائق العشرة المتبقية.