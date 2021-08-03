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رؤساء العشائر العراقية يطلبون اللقاء مع قائد الثورة الاسلامية

ودعا شيوخ العشائر العراقية لنقل تحياتهم لقائد الثورة الاسلامية وطلبوا اللقاء مع سماحته تقديرا للشعب الايراني.
رمز الخبر: ۵۴۹۹۹
تأريخ النشر: 02 August 2021

دعا العشرات من رؤساء العشائر العراقية السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي خلال لقائهم معه الاحد، لتوفير الارضية للقاء مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي.

وخلال اللقاء الذي جرى الاحد في مقر السفارة الايرانية في بغداد لمناسبة عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير السعيد، اعتبر السفير الايراني حضور رؤساء مختلف العشائر العراقية مؤشرا قويا وراسخا للعلاقة الوطيدة بين الشعبين الايراني والعراقي وقال: ان هذه السفارة متعلقة بشعب العراق الابي وعشائره.

وفي اللقاء هنأ رؤساء العشائر لمناسبة عيدي الاضحى والغدير، وثمنوا الدعم المادي والمعنوي من قبل الحكومة والشعب الايراني ومن ضمنه في مواجهة داعش والارهاب في العراق.

كما اكدوا خلال كلمات لهم ضرورة ترسيخ الوحدة والتآزر بين البلدين ايران والعراق وقالوا بان ايران وقفت معهم في المصاعب منها في مكافحة داعش والارهابيين واكدوا بانهم لن ينسوا ابدا دعم ايران للشعب العراقي في الايام الصعبة.

ودعا شيوخ العشائر العراقية لنقل تحياتهم لقائد الثورة الاسلامية وطلبوا اللقاء مع سماحته تقديرا للشعب الايراني.

من جانبه قال السفير الايراني في تصريح للصحفيين على هامش اللقاء: ان رؤساء العشائر العراقية طلبوا اللقاء مع سماحة قائد الثورة الاسلامية وسيتم بعد تحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا اجراء التنسيق اللازم لاجراء هذا اللقاء.

وتم خلال اللقاء اهداء رسم يمثل قائد الثورة الاسلامية للسفير الايراني لدى بغداد من قبل العشائر العراقية.

يذكر ان العشائر العراقية كانت ضمن الفئات الاولى التي لبت نداء المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم داعش الارهابي وكان لها دور حاسم في الحرب ضد الارهاب التكفيري.

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