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حماس تجدد انتخاب اسماعيل هنية لدورة جديدة

ورغم ظروفها الأمنية الصعبة، تجري "حماس" انتخاباتها بشكل دوري ومنتظم، وبصورة سرية، غير أنها تعلن نتائج انتخاباتها الداخلية أولًا بأول.
رمز الخبر: ۵۴۹۹۶
تأريخ النشر: 02 August 2021

جددت حركة حماس انتخاب اسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة لدورة جديدة.

وذكر مصدر مطلع من داخل الحركة لـ"قدس برس"، أن "مجلس شورى حماس، توافق على هنية رئيسا للمكتب السياسي لدورة (2021-2025)، بعد اعتذار القيادي خالد مشعل عن خوض الانتخابات".

ويأتي انتخاب هنية رئيسا لأعلى منصب قيادي في "حماس"، بعد أسابيع من انتخاب رؤساء "حماس" في أقاليمها الثلاثة (غزة، الضفة، الخارج).

وكانت الحركة أعلنت في وقت سابق، انتخاب القيادي خالد مشعل، رئيسا لحركة حماس في إقليم الخارج، والقيادي صالح العاروري رئيسا لحركة حماس في الضفة، والقيادي يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس في غزة لدورة ثانية.

وبدأت حركة "حماس" انتخابات دورة (2021-2025) بغزة في شباط/فبراير 2020، ويتوقع أن تستكمل الحركة العملية الانتخابية خلال وقت قريب، بانتخاب نائب رئيس المكتب السياسي وباقي أعضائه.

ورغم ظروفها الأمنية الصعبة، تجري "حماس" انتخاباتها بشكل دوري ومنتظم، وبصورة سرية، غير أنها تعلن نتائج انتخاباتها الداخلية أولًا بأول.

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